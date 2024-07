A tavaly tavasszal bevezetett vármegye- és országbérlet, valamint az idén márciustól élő új tarifa- és kedvezményrendszer miatt jelentősen nőtt a vasúti utazás népszerűsége. Hatványozottan igaz ez a Balatonra tartó vonatok esetén, különösen hétvégenként utazik hatalmas tömeg.

Nagy tömeg Balatonfüreden. Különösen hétvégékre jellemző

Fotó: Benkő Péter/Napló



Az utóbbi időben megnövekedett utasforgalom miatt előfordult, hogy két település között a vonattal egy időben autóbuszt is közlekedtettek. Gyakori az is, hogy váratlanul jelennek meg csoportok, ezek a tömegek zsúfoltságot okoznak – számolt be erről a sonline.hu.

Előbb Balatonfüreden, majd Révfülöpön enyhül a tömeg

Az északi parton is olykor hatalmas tömegek várakoznak, szállnak le bizonyos állomásokon, ez hét közben kezelhető, hétvégenként viszont nehezen, hiszen a Balaton környékén a főszezonban jellemzően teljes kihasználtsággal közlekednek a vonatok. A legforgalmasabb balatoni szakaszok az északi parton a főváros és Balatonfüred között, az első vízválasztó Balatonfüred, később Révfülöp. A déli parton ugyanez igaz a Budapest és Zamárdi közötti szakaszra.

A vasút folyamatosan törekszik a járműpark megújítására, a meglévő szerelvények karbantartására, a megfelelő számú kocsi közlekedtetésére

Fotó: Mocsonaki Attila

A vasút folyamatosan törekszik a járműpark megújítására, a meglévő szerelvények karbantartására, a megfelelő számú kocsi közlekedtetésére. Viszont nem csak az utasszám emelkedik nyáron, de – különösen idén – a rendkívüli hőség miatt a meghibásodások száma is nő. Elmondták, olyan járművet nem állítanak forgalomba, mely az utasbiztonságot veszélyeztetheti.