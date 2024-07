Irsai Ervinné Mária néni örömmel mesélt az életútjáról, megtudhattuk, hogy Budapestről került Zircre, már hatodik éve az otthon lakója. Csaknem harminc esztendőn keresztül a Magyar Állami Operaház operaénekese volt. Nem felejti el a napot, amikor az opera- és koncerténekesi minősítésének birtokában felvételt nyert a neves intézménybe: 1963. szeptember 23-án az akkori kétszáz felvételizőből negyedikként választották ki. Pályafutása során híressé vált művészekkel dolgozhatott együtt. Munkásságát több kitüntetéssel ismerték el, és nagy búcsúünnepséget tartottak, amikor 1991-ben – nyugdíjazásával – visszavonult az énekesi pályától. Egykori kollégáival a mai napig tartja a kapcsolatot, és büszkén említi meg azt is, hogy a színpadi szerepek mellett énekelt a budapesti kórusban és a Magyar Rádió Énekkarában is.

A 90 éves Irsai Ervinné és Ottó Péter polgármester a születésnapi köszöntésen

Fotó: Kelemen Gábor

Mária néni negyvennégy évnyi boldog házasságot követően vesztette el a férjét, lánygyermekük pedig elszakadt a szülőföldtől, a tengerentúlon terebélyesedett tovább a családfa három unokával és hét dédunokával. Vidámság és derű tükröződik az arcáról, hiszen mint azt hangsúlyozza, Zircen újra megtalálta a boldogságot, jól érzi itt magát, ha vannak is nehezebb napok, azokon mindig átsegítik az intézmény dolgozói, akiknek elismerően szólt a munkájáról. A mosolyt és szeretetet, amit tőlük kap, meg is tapasztalhatjuk, hiszen sokan gyűlnek az ünnepelt köré, hogy osztozzanak az örömében és azt egy pillanatfelvétellel meg is örökítsék. Dalra ugyan nem fakad Mária néni, de szinte hallani, ahogy a lelke mélyén énekel.