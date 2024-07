A fenti tendencia hozta magával a Berhidán élők számára is a település utcáinak csapadékvíz-elvezető rendszerével kapcsolatos problémákat, amiről a legutóbbi közmeghallgatáson is szó esett, s amiről Pergő Margit polgármester is beszélt lapunknak. – Egyrészt az a gond, hogy akik kertes házban laknak, és az utcában korábban kiépítették a parkoláshoz szükséges helyeket, közülük sokan betemették az árkot, ami gátolja a csapadékvíz elfolyását. Okozhatja ezt az is, hogy valamilyen közműépítés után temették be az árkot, nem állították vissza, esetleg árokban nőtt növényzet gátolja az elvezetést, az eredmény ugyanaz. Úgy gondolom, a csapadékvíz hatékony elvezetését biztosítanunk kell, az átereszeknek tisztáknak kell lenniük, tekintettel a gyakran hirtelen és nagy mennyiségben jelentkező csapadékra, ami jelzi, hogy a klímánk változik – mondta el a polgármester.

A klíma változik, a szélsőségek miatt fontos, hogy a vízelvezetés hatékony legyen az utcákban

Fotó: Benkő Péter/Napló

Az elöljáró hozzátette, a problémát mindenképpen muszáj kezelni, az árkok újra átjárhatóvá tételére nagyobb gondot kívánnak fordítani a jövőben, ehhez kívánják megkeresni a legcélszerűbb megoldást, együtt a lakossággal.