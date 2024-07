Munkanapokon a 14.15-kor Veszprém, Piramis utcától Várpalotáig közlekedő buszok 14.17-kor Veszprémben, a Házgyárnál is megállnak. A Veszprém–Berhida–Ősi vonalon munkanapokon 6.07-kor Veszprém, Piramis utcától Berhidáig közlekedő járat menetrendje változik, a busz 6.09-kor érinti a Veszprém, Bakony Művek megállót.

Veszprémet érintően is változik a menetrend

Fotó: Benkő Péter/Napló

Sok vonalon változik a menetrend a Balatonnál és környékén

A Tihanybuszok félóránként közlekednek. Badacsonytomaj területén egyirányú útszakasz miatt a 71-es úttól Tapolca felé haladó járatok a Fő utcán át a Badacsonytomaj, községháza és Badacsonytomaj, Káptalantóti elágazás megállók érintésével, a Balaton felé haladó járatok a Badacsonytomaj, iskola megálló érintésével közlekednek. Új járat indul munkanapokon 6.45-kor Balatonfüredről Veszprémbe. Munkanapokon a 6.25-kor Balatonfüredről Zánka-Köveskál vasútállomás bejárati útig, és visszirányban 6.52-kor induló járatok megszűnnek. Zánkáról Balatonfüredig az 1631-es járat biztosítja az eljutást. Új járat indul Tapolca–Révfülöp–Balatonhenye között 4.10-kor Tapolca autóbusz-állomásról Kővágóörs autóbusz-váróteremig. A 16.58-kor Tapolcáról Révfülöpre közlekedő busz a tanév alatt minden nap hét perccel később, 17.05-kor indul. Szintén új járat lesz 18.15 órai indulással Révfülöp vasútállomástól Tapolca autóbusz-állomásig, mely a megszüntetett Révfülöp–Pápa járatot pótolja. A munkanapokon 16.25-kor Badacsonytördemic-Szigliget vasútállomástól Tapolcára közlekedő járat Raposka bejárati úttól két perccel korábban, 16.50-kor indul tovább. Szintén munkanapokon a 14.55-kor Tapolcáról Badacsonytördemic-Szigliget vasútállomásig közlekedő járat Hegymagas kovácsműhelytől két perccel korábban, 15.09-kor indul tovább. A munkanapokon 4.42-kor Kővágóörs autóbusz-váróteremtől Révfülöpig közlekedő járat húsz perccel később, 5.02-kor indul.

Kissé távolabb, a 14.30-kor Tapolcáról Veszprémbe közlekedő járat 16.18-kor Veszprém, Komfortnál is megáll. Öt perccel később indul több, Veszprémből Pápára közlekedő járat munka- és szabadnapokon. A munkanapi 13.53-as és 15.53-as, Devecsertől Veszprémig közlekedő járat 14.20-kor és 16.20-kor megáll Ajka gáztelepnél. A munka- és szabadnapokon 18.30-kor Ajkáról Somlószőlősre közlekedő busz menetrendje kis mértékben változik, ahogy tanítási napokon a 13 órakor Ajkáról Szőcre közlekedő járaté is. Tanítási napok kivételével minden nap a 13.05-kor Ajkáról Szőcre és visszirányban 13.41-kor közlekedő járatok menetrendje is változik, a Szőcről közlekedő autóbusz hat perccel korábban, 13.35-kor indul.