Eltűnt, elérhetetlen internetes eladókról, a számítógép monitorján megmutatott fotótól egészen eltérő árukról, a kiszállítás utáni csalódásokról már többször írtunk, mert nem árt tudni, vannak webáruházas trükkök. Bár igazából az ilyeneket alkalmazó felületek nem is jogszerűen létrehozott kereskedelmi cégek, nem igazi webáruházak. Vannak azonban, amelyek több korábbi megrendelés szerint, ismerőseink tapasztalatai alapján is megbízhatóak, mégis előfordul, hogy úgy érezzük, nem mindig teljesen a szabályok szerint járnak el. Például akkor, ha hamar vissza szeretnénk mondani a rendelést és mielőbb vissza szeretnénk kapni a pénzünket. Akár egy éjszaka elég lehet arra, hogy meggondoljunk magunkat, és már nem akarjuk átvenni a néhány órával ezelőtt még jónak tűnő ruhát, amit netes vásárlás keretében megrendeltünk. Erre jó az elállási jog, és a visszafizetés sem tarthat ilyenkor sokáig. A fogyasztóvédelem praktikus tanácsokat ad erre vonatkozóan.

A webáruházaknak elküldött megrendeléseinket még a kiszállítás előtt is visszamondhatjuk, ha meggondoltuk magunkat, és például nem kell egy újabb piros póló

Webáruházak – Akár este a fotelból vásárolhat

A Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesületéhez forduló panaszos későn este otthonról rendelt meg egy ruhát a neten, amit bankkártyával ki is fizetett. Másnap reggelre meggondolta magát, és már korán elküldte a megrendelésre vonatkozó elállását, a pénze visszafizetését kérve. A webáruház válaszában közölte, hogy a számlázás már megtörtént, ezért várja meg a vevő a termék kiszállítását, ne vegye át a futártól a csomagot, aztán várja meg, míg a raktárba visszaér, akkor törlik a rendelését, és azután mintegy három héttel visszakaphatja a pénzét.

A fogyasztóvédelmi szakértők tájékoztatása szerint viszont a jogszabályok alapján már a megrendelés és a kiszállítás közti időszakban is gyakorolható az elállási jog. Ha arról tudomást szerez a webáruház, akkor legkésőbb tizennégy napon belül vissza kell térítenie a vételárat, a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.

Tehát nem vagyunk kötelesek az elállási nyilatkozattal megvárni a csomag kézbesítését, nem kell még azután három hetet várnunk a pénzünkre. Az erről szóló jogszabályra felhívhatjuk a webáruház figyelmét, és kérhetjük, hogy aszerint járjon el. Ha ezt követően sem történik meg rendben a visszafizetés, akkor jöhet a békéltetés. A békéltető testület alternatív vitarendezési eljárása díjmentes. A kérelemhez, az eljárás elindításának kezdeményezéséhez az előzményről szóló iratokat csatolni kell.

Egyébként még a neten rendelt áru kézhezvétele után is van tizennégy napunk webáruházas vásárlásnál, hogy meggondoljuk magunkat.