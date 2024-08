A bakonynánai Gombócfesztiválra érdemes üres hassal érkezni, mert itt egy kicsit másképp készítik a sváb krumpli- és zsemlegombócot, mint más falvakban, és a helyiek a hozzá tálalt szószoknak szintén mesterei. A titok ebben is rejlik. Választani nehéz, érdemes kóstolgatni. Utóbbi viszont könnyű, mert a falubeliek ezúttal is mintegy ezer gombóccal készültek a vendégeknek. Sokan közülük nyolc gombócot is elfogyasztottak. Az önkéntesek, akik a tálalásban segítettek és jól ismerik a nánai, anyáról lányra öröklődő recepteket, azt állítják, négygombócosak. Azaz ennyit bírnak megenni egyszerre.

Valler Erika, az egyik önkéntes, aki a nánai gombócok tálalásában segített

Fotó: Rimányi Zita/Napló

– Ilyen egy igaz gombócfesztivál, mint a bakonynánai. Annak örülök, hogy nemcsak egy helyi rendezvény, hanem térségi eseménynek számít. A gasztronómiai teríték kiegészül kulturális élményekkel. Jó lehetőség ez arra is, hogy a település megmutassa, milyen összefogásra képes. A közösség egy része gombócot készített, mások színpadi produkciókkal készültek vagy a főzőversenyben vettek részt. Ettől lehet erős egy település – mondta el Ovádi Péter országgyűlési képviselő.