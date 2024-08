,,Mi a hőségben bent lakunk a gazdiékkal a házban, csak éjszakára vállaljuk a kinti szundítást. Sajnos mostanában nem igazán megyünk sehova, a különösen forró időjárásnak köszönhetően. De eszünkbe jutott, hogy beszámolunk egy különleges kiruccanásunkról: Balaton-érzékelőben voltunk. S csodák csodája: nem is volt olyan elviselhetetlen. Szeretettel vakkantjuk: Pite, Vacak" – írta nevükben gazdájuk, Dávid Barbara, aki korábban több bakonyi kalandjukról is beszámolt.

Fotó: olvasó/Dávid Barbara

,,Javában tombol a nyár, hetek óta igazi strandidőnek örülhetnek az arra vágyók. S mit tehetnek azok, akik nem akarnak részesülni a strandolás örömeiben? A négylábú társak? Hiszen – ahogy a népdalból is tudjuk – kifordítom, befordítom, mégis bunda a bunda. Bizony, így van ez, ha rövid, ha hosszú, ha hosszabb, esetleg még hosszabb… A bunda, az bunda, s még csak kifordítani sem tudjuk. Nagyon figyelni kell ránk, kutyákra ezeken a forró napokon, hisz a testhőmérsékletünk normál állapotban is 38-39 fokos, s ez kedvezőtlen körülmények között akár perceken belül úgy megemelkedhet, hogy hőgutát kapunk. Mi nem izzadunk, csak lihegéssel tudjuk hűteni magunkat. Az a legjobb számunkra, ha a reggeli és az esti, hűvösebb időszakra korlátozódnak a sétáink, az autókázást pedig mellőzzük."

A tíz másodperces tenyérpróba az ép tappancsok érdekében

,,Ha a napközbeni mozgást választja számunkra a gazdi, előnyben kell részesítenie a vizes programokat: úszás, vízben pancsolás, slagos élmények. Az árnyékot azonban így is mindig biztosítani kell. Ha valamiért mégis autóba kell szállnunk, mindig legyen ivóvizünk és itatótálkánk! Soha nem szabad minket az álló kocsiban hagyni, még pár percre sem, mert napon parkolva a hőmérséklet az autóban akár hetven fokig is emelkedhet. A forró aszfalton járkálás komoly égési sérüléseket okozhat a tappancsainkon. Ha a gazdi tíz másodpercre leteszi a tenyerét a sétáláshoz szánt felületre, s égető érzést tapasztal, számunkra már alkalmatlan a terep a járásra. Válasszunk helyette füves területet! Kertes házban élő társainknak nagy segítség, ha beengedik őket a gazdik a lakásba, s elnyúlhatnak a hűs járólapon. Bizony mi is ezt tesszük már hetek óta. Bent hűsölünk a házban. Mostanában sajnos nem kalandozunk. A közelmúltban mégis kimozdultunk. Úttörők voltunk: besétáltunk a Balatonba. Igaz, csak néhány lépést tettünk, de nagyon meglepődtünk: kellemes volt az élmény. Csak álltunk ott, s élveztük, hogy a langyos víz körülöleli a lábunkat, s a hűsítő hullámok simogatják a pocakunkat. Másnap megismételtük a programot, s nagyon jóleső érzés volt ismét.