Porciunkula az az olaszországi Assisiben lévő kis kápolna, mely számára a rendalapító azt kérte a római pápától, hogy aki oda belép, ugyanazokat a kegyelmeket nyerje el, mint amiket a Római Szent Egyház a Szentföld és Róma szakrális helyein biztosított. Később a katolikus egyház ezt a kiváltságot kiterjesztette e napra minden egyes ferences templomra és plébániára.

A pápai Barát és Kígyó utca kereszteződése a Kisboldogasszony-templom részletével, az épület oldalfalában lévő első világháborús emléktáblával

A Pápa városi ferences templom környéke a „pápai Tabán”. Ekképp forgott a régi pápaiak szóhasználatában, és így él az enyémben is. Nemhiába, hiszen a „pápai Tabánnak” nevezett városrészben, a Barát utcában lakott néhai nagyanyám is. Így aztán sok emlék fűz ide gyerekkoromból, különösen az egykori ferences barátok templomához. A „pápai Tabán” mindmáig az egyik kedvenc városrészem. Idősebb polgártársaim még talán emlékezhetnek rá – én sajnos nem, mert akkor még nem éltem –, de családi, ismerősi elbeszélésekből jól tudom, hogy a „pápai Tabánnak” becézett városnegyedben, a templom körül rendezték meg hajdanán a környék leghíresebb búcsúját, a Porciunkula-búcsút, vagy pápai népnyelvesen, a „porciumkulai-búcsút”. A hagyomány szerint minden esztendő augusztus 2-án vagy az azt követő vasárnapon sátorerdő ölelte körbe a pápai barátok templomát, de sátrakkal, búcsúsokkal népesült be a szomszédos Korvin utca is.

„A búcsún kirakodtak a bábosmesterek, akik a mézből készült csemegék mellett árusítottak gyertyákat és viasz offereket is, amelyeket a búcsúsok a templom oltárára helyeztek. A búcsún szerezték be a kegytárgyakat, rózsafüzéreket, szentek szobrait otthonaik díszítésére, valamint vallásos ponyvatermékeket, ima- és énekeskönyveket vásárolhattak. A ferences templom, illetve a ferences rend legnagyobb ünnepén összegyűlt sokaság a sátorsort járva ajándéktárgyakhoz, konfekciótermékekhez, lábbelifélékhez is hozzájuthatott...” – írja a vármegyei művelődéstörténész, Ács Anna a pápai „porciumkulai-búcsúról”.

Udvardy György veszprémi érsek, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökhelyettese a pápai Barát utcában lévő ferences templom szentélyében, a Mariazelli Szűzanya 18. századi ezüstruhás szobormásolata előtt a templom villanyhálózatának teljes megújításakor tartott ünnepi szentmisén 2023 szeptemberében

Milyen kedves lehetne, ha ennek a szép, régi hagyománynak az emlékére a jövőben évről évre augusztus elején, például pápai Tabáni forgatag vagy Barát utcai forgatag, esetleg Kígyó utcai forgatag néven helyi, környékbeli kézművesek, vállalkozók, amatőr alkotók és művészek bevonásával egy egynapos, a régi pápai „porciumkulai búcsúhoz” hasonló sátras, utcai kulturális programot lehetne rendezni. Ebbe akár a Fellner udvart is be lehetne kapcsolni (például ott állhatna egy színpad Somogyváry Gyula író Freißberger fölmenőinek valamikori lakóháza mellett). A templom oldalában lévő első világháborús relief pedig szűkebb pátriánk központi első világháborús mementójának számít, annak megújítása is fontos volna, ott is lehetne évente ugyanekkor méltó főhajtásokat tartani.