A tehetséggondozás kiemelt helyen szerepelt a Jazzpiknik életében, az idei fesztivál is számos fiatalnak nyújt fellépési lehetőséget intimebb hangulatú színpadain. A 2017-ben, fiatalon elhunyt Fábián Julinak emléket állító színpadon minden évben a hazai jazz jeles művészei lépnek fel, hogy a nemzetközi előadók mellett a magyar jazz élvonala is képviseltesse magát. Az idei pikniken többek között olyan művészekkel találkozhatunk itt, mint a Pénzes Máté és a Zseb formáció, a The Qualitons vagy a New Fossils. Az 51 éves Bummm! című LGT-lemez előtt tiszteleg a Pénzes Máté és a Zseb, azaz a Blahalouisianából és a Black Circle Orchestrából ismert billentyűs, Pénzes Máté formációja. Na Bummm! című anyaguk a ‘73-as lemez újraértelmezése. Ahogy fogalmaznak: „Ez a felvétel a Locomotiv GT 1973-as Bummm! című lemezének feldolgozása, átdolgozása, szétdolgozása, gondatlanságból elkövetett újragondolása. Valódi hangszerekre, valódi és valótlan énekhangokra. Ezzel a felvétellel szeretnénk tisztelegni a 1973-as szupergroup tagjai – Barta Tamás, Laux József, Presser Gábor, Somló Tamás – előtt.”

A Jazzpiknik mindig támogatja a rászorulókat. Idén folytatódik az Együtt az Autistákért Alapítvánnyal való együttműködés: az elmúlt évek alatt már találkozási ponttá vált a nagy kék szív installáció, amelynek segítségével a fesztiválozók üzenhetnek az autizmussal élőknek. Idén egy újdonsággal is készül az alapítvány, ha a szív installációnál készült fotókat QR-kóddal feltöltik az adott weboldalra, a képekből a Mol Nagyon Balaton Nagyszínpad kivetítőjén szív formájában viszontlátják magukat. Minden feltöltött fotó után az alapítvány 1000 forintot kap, melyet az Autista Mintaház - Diagnosztikai és Terápiás Centrum működtetésének támogatására fordít.

Ahhoz, hogy a butikfesztivál évről évre újra visszatérhessen a dűlőbe, a szervezők kulcsfontosságúnak tartják a zöld törekvések és a fenntartható fesztiválmegoldások integrálását. A korábbi évek hagyományát folytatva, a szelektív hulladékgyűjtésben idén is a Zöldövezet Társulás a Jazzpiknik partnere. A fesztiválon a teljes hulladékmenedzsment környezettudatos szervezése, újrahasznosítása, a környezetbarát termékek alkalmazása és a szemléletformálás az egyesülettel közösen valósul meg. Az idei Jazzpikniken a kisebbeknek a gyermekudvarban a Zöldövezet Társulás önfenntartó standján érzékenyítő játékok lesznek, a Betonka workshopján betonból készült szuvenírtárgyakat lehet díszíteni, a Bethesda Gyermekkórház kitelepülésén pedig a gyerekek játékosan kaphatnak egészségügyi ismeretterjesztést. A Nagyszínpad melletti gyerekréten idén is a Játékos Tudomány fogja invitálja kreatív játékokra a kicsiket.