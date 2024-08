Gőzerővel készülnek a szervezők Badacsonyban a szüreti felvonulásra, ami szeptember 6-7-8-án várja az érdeklődőket. Nem véletlen a szokásosnál is komolyabb előkészület, hiszen az idei Badacsonyi Szüreti Fesztivál a hatvanadik lesz, ami egyedülálló hazánkban. Ez persze nem azt jelenti, hogy az ezeréves múltú településen az itt élők csak hat évtizede ünneplik a szüretet, éves munkájuk a gyümölcsét, ám rendezvényként jelentőségteljes a hatvanesztendős múlt. Nem vitás, hogy Badacsony a világ legismertebb és legnagyobb presztízzsel bíró borvidékei közé tartozik. Mindezt összevetve finoman szólva is érdekes, hogy Badacsony kéknyelű bora nem kerülhetett be a hungarikumok közé, mivel a Hungarikum Bizottság elutasította az erre vonatkozó beadványt. Persze, a badacsonyiak nem adják fel, miért is tennék? A kéknyelűt így is sokan hungarikumnak tekintik.