– Tizenkét év után visszatért a mák a palettára, amely egy kicsit hasonló, mint anno a mienk – mesélte a cukrászmester az idei Magyarország tortája versenyről. – Hasonlóan tojásfehérjés-mákos felvert, és tulajdonképpen fekete ribizlivel van egy kicsit savanyítva, míg a mienk almával volt. A mostani győztes fehér csokoládés, mascarponés krémmel van töltve, nem klasszikus főzött vaníliakrémmel, mint a mienk.

Pintér Zsoltot, a Kokó cukrászda tulajdonosa

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

A Mákvirágnak mandulaliszttel és mákkal, tojással, egy kevés vajjal vert tésztája van. Öt darab lapot kell ebből kikenni, tehát öt vékonyabb tésztája van. Hasonló kicsit az Esterházy-tortához, csak ott vékony kis tésztarétegek vannak. Az összetevői között van még egy feketeribizli-betét, ami százszázalékos fekete ribizlipüréből egy kis citrommal, zselatinnal, vízzel, cukorral fel van főzve. A fő alkotóeleme a fehér csokoládés, mascarponés tejszínkrém, ami egy kis vaníliával, indonéz vaníliaőrleménnyel van megbolondítva. Illetve ami sajátossága még, hogy egy fekete szezámmagos grillázst készítenek hozzá – fekete szezámmagból és cukorból főznek egy grillázst –, amit később összetörnek. Ebből lesz egy grillázsos ropogós réteg.

Nehéz, nagyon nemes folyamat

– Ezt az aprított fekete szezámot a fehér csokoládéval, mákolajjal és hántolt ostya egyvelegével jól összekeverjük – magyarázta Pintér Zsolt. – Ezt aztán máklikőrös sziruppal, cukorral főzzük. Fehér csokoládét, tejszínt, illetve a díszítéséhez liofilizált fekete ribizlit, egészet is, meg port is, illetve darált mákot is használunk. Ez egy nagyon nehéz, nagyon nemes folyamat, amiben elég sok drága alapanyag van benne, másrészt pedig annyira soklépcsős az elkészítése, hogy otthon nem mindenki tudja elkészíteni.

A Kokó cukrászdában külön van sütőposzt, és díszítő is, hiszen egyszerre 1500 szelet tortát is töltenek. Az idei Magyarország tortája, a Mákvirág nevű kreáció otthoni elkészítése a veszprémi szakember szerint legalább 8 óra, azaz szinte egy napja rámenne az embernek, hiszen annyiféle külön lépésből áll. Kevésbé volt talán fókuszban, de a nyertes országtortának van egy cukormentes változata, ami a Zöld málna idén, amely lisztet például egyáltalán nem tartalmaz. A tésztája mandulalisztből és darált mákból áll. Pintér Zsolt úgy fogalmazott, hogy ez egy kicsit a francia cukrászatra hajaz.