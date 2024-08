Schultz Zoltán, a Lovassy László Gimnázium igazgatója mosolyog, amikor a beszélgetést Volkra Ottó hajdani veszprémi püspökkel kezdem; 1711-ben ő hívta Veszprémbe a piarista rend képviselőit. – Így van, és mi szívesen vállaljuk a jogelődöt. Ezt a jogfolytonosságot 1986-ban az akkori Művelődési Minisztérium meg is erősítette. Azt szoktam mondani, a leginkább huszonegyedik századi, egyébként háromszáz éves iskolának kell lennünk ahhoz, hogy ilyen sikeresek lehessünk.

Fotó: Lovassy László Gimnázium

A viszonylag nagy létszámú intézményben húsz osztályban 630 diák tanul négy évfolyamos képzésben, de bármit választ a jelentkező, lovassys pályafutása a nyelvi előkészítésre létrehozott nulladik évfolyammal kezdődik. Ezután jön a matematika, az informatika, a német nemzetiségi, az emelt szintű angol vagy az általános tantervi képzés. Az igazgató nagyon szerencsésnek látja a képzési struktúrát, mert mindegyikben van ugyan egy erős szál, de az nem kizárólagos, így minden területen vannak kiemelkedő eredmények. Az örökölt hagyományok közül elsőnek említi a szakmai igényességet, amit a meghatározó művészeti és sporttevékenységek követnek – minden területen vannak kiemelkedő humán eredmények is. A rendkívül színes iskolai élet miatt minden tanár talál magának olyan osztályt vagy csoportot, aminek az órákon kívüli életébe is be tud kapcsolódni, ez az oka a sokféle fakultációnak is. Fontos a művészeti nevelés, ezért is tudtak nagyobb lélegzetű rendezvényekkel kapcsolódni az EKF-évhez. A Lovassy mindig befogadó és elfogadó közeget jelentett, jellemző, hogy a régi tanulónyilvántartásokban még a felekezeti hovatartozás is megtalálható – ma természetesen már nem kérdeznek ilyen adatot.

Fotó: Lovassy László Gimnázium

Az iskola presztízse segít abban, hogy ne legyen tanárhiány, de ezzel együtt is izgalmas évek elé néznek, hiszen a következő 5-10 évben a tanári kar harmada lecserélődik a nyugdíjazások miatt. Pályakezdő kollégák most is vannak, ketten közülük úgy lépnek be szeptemberben első munkahelyükre, hogy igazából visszatérnek, hiszen itt voltak diákok. Végül egy másik lovassys diák kerül szóba: a Párizsban aranyérmes Rasovszky Kristóf úgy vett részt a riói olimpián, hogy az edzéseket tanulmányaihoz igazította és az iskolától semmi extra kedvezményt nem kért.