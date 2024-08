– Nagyon fontos szerepet tölt be a gasztronómia az idegenforgalomban, nem beszélve a borászokról, akik kitűnő minőségű italokkal rukkolnak elő a helyieknek és a vendégeknek, így vélekedett Fabó Péter polgármester az esemény kapcsán.

Mészáros Andás: Elsődleges az, hogy bemutassuk, kínáljuk a helyi és a környékbeli értékeket, termékeket

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

– Ezek a rendezvények minden alkalommal tömegeket vonzanak a tóhoz itthonról és külföldről egyaránt, ezt mutatják a tapasztalataink, hangsúlyozta Mészáros András fő szervező. Mint mondta, rengetegen érdeklődtek a korábbi csopaki és alsóörsi rendezvényeik iránt is, de elmondható ez a Velencei-tónál rendezett gasztrofesztiválról is. Arról is beszélt, hogy az emberek nagyon szeretnek jókat, finom, ételeket, illetve desszerteket enni, hozzá szívesen választanak a kitűnő balatoni nedűkből, de népszerűek az alkoholmentes házi szörpök és a limonádék is. Sokan nem esznek húst, ők is megtalálják a kedvükre valót, például házi sajtokat, zöldségeket, salátát.

Mészáros András kiemelte és megköszönte az önkormányzat kedvező hozzáállását a rendezvényhez, mely biztosította a helyszínt számukra. Hozzátette, hogy a fesztiválon nemcsak a színvonalas balatoni gasztronómia és borászat van jelen, hanem minden alkalommal gondolnak a családokra és a kisgyermekekre is, akiknek tartalmas elfoglaltságot kínálnak. Mindemellett alkalomhoz illő programokról, fellépőkről, kitűnő hangulatú muzsikáról is gondoskodnak, ahogyan ezúttal is tervezik.

Ezeken a rendezvényeken rendszerint egy gombostűt sem lehet leejteni. Az emberek az egész országból és külföldről is szép számban érkeznek, hogy megkóstolják a balatoni gasztronómiai kínlatot és a kitűnő helyi és környékbeli italokat.