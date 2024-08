Mindez folyamatosan fokozza a klímaválságot és terheli élővilágot. A helyzet azonban sokkal jobb, mint négy-öt éve, akkoriban a PET-palackoknak csupán kevesebb mint egyharmadát hasznosították újra itthon, a többi lerakókon, égetőkben vagy a legrosszabb esetben a természetben végezte – írja közleményében a Balatoni Turizmus Szövetség.

A PET-palackok jelentős része mostanáig a természetben végezte

Fotó: Napló

Az új szabályozásnak köszönhetően, a Balaton környezeti terhelése csökkenni fog már idén is, hiszen a tavaly megjelent rendelet értelmében minden legalább 400 négyzetméter eladótérrel rendelkező élelmiszerbolt számára kötelező a visszaváltó automatát üzemeltetni. Amennyiben az itt működő automata éppen üzemen kívül van, akkor kézi átvételt kell biztosítani a vásárlóknak a visszaváltásra. Ennek új rendeletnek köszönhető, hogy egyre többször látunk nyaraló gyerekeket és szülőket is a boltokban, akik üres PET-palackjaikat váltják vissza az automaták segítségével. – mondta Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség alelnöke.

A Balatoni Turizmus Szövetség a következő napokban olyan akciót indít, amelyben a gyerekek és szüleik figyelmét a környezettudatos nyaralás fontosságára hívják fel. Az akcióban bevetik Füred Kapitányt, a Balatoni mesehőst is, aki „zöld” – kvízt készít a gyerekeknek. A Balaton természetvédelmével kapcsolatos kérdések mellett, arra is megpróbálják felhívni a figyelmet, hogy mi mindenre költheti a család a PET-palackok visszaváltásának ellenértékét. Hogy a családokat jobban motiválják a PET-palackok visszaváltására, felsorolják a kvízben azokat a fagylaltozókat, amelyek idén a Balaton Fagyija választáson indultak. A cukrászdák többnyire olyan településen találhatók, ahol működik műanyag palackokat visszaváltó automata. Így a bevételből akár plusz „jutalom” gombócokat is vásárolhat a család. – mondta Fekete Tamás.

A palack érték, nem szemét!

Fotó: Napló

E mellett, az akcióban felhívják a figyelmet arra is, hogy, aki teheti, az járjon kerékpárral a strandra vagy akár bevásárolni is. Rávilágítanak arra, hogy, akinek nincs kerékpárja, az kölcsönözhet a BalatonBike365 központjaiba jó ár-érték arányú kerékpárokat.