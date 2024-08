Sokan kíváncsiak voltak a közösségi médiában is népszerű Patrikra, s természetesen négylábú társára, Fülesre a várpalotai Thury-várnál. Többtucatnyian fogadták őt a település központjában, Katona Csaba alpolgármester még egy apró ajándékkal is meglepte az ifjú utazót, akit helyi lovasok is elkísértek egy szakaszon.

Koszonits Patrik és szamara, Füles a várpalotai Thury-várnál

Fotó: Szabó Péter Dániel/Napló

A helyszínen elmondta, július elején indult útnak Füles nevű szamarával, hogy a Kéktúra útvonalán 400 kilométert bandukolva teljesítse vállalását a mosonmagyaróvári végcélig. Útjával a csacsikat kívánta népszerűsíteni, és adományokat gyűjtött az általa megálmodott ásotthalmi szamárrezervátum létrehozásához. Vágóhídról szeretne szamarakat menteni, otthont adna nekik, illetve a Spanyolországban, Olaszországban már népszerű szamárturizmust vezetné be itthon. Az eddig kapott adományokból már takarmányt vásárolt, és továbbra is várja a támogatásokat.

Több mint 400 kilométeres útjuk nagy része a Kéktúra útvonalán és kisebb mellékutakon vezetett, a napokban értek el végcéljukhoz, Mosonmagyaróvárra, ahol szintén nagy tömeg fogadta őket. A rengeteg jó tanács mellett magánszemélyek és önkormányzatok is sátor- és tisztálkodási hellyel segítették a vándorokat, akik mintegy 40 települést érintettek kalandjuk során.