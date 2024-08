A There is no Planet B rendezőpárosa, Elekes Gergő és Horváth Virág tért vissza, hogy elkészítse a több mint másfél órás, nyolc helyszínen forgatott, több mint 100 szereplőt, statisztát és stábtagot számláló dokumentumfilmet, a Planet HOPE-ot, amit az alkotók több mint egy évig forgattak az ÉMNL keretén belül, a Pannon Egyetem felkérésére.

A film plakátja

Jane Goodall emberek millióit inspirálja szerte a világon, akinek a 2023. évi veszprémi látogatása inspirálta az alkotókat a There is No Planet B rövid dokumentumfilm folytatására. Az egészestés Planet HOPE azt járja körül, hogy mit tehet a tudomány, az egyház és a magánember a fenntarthatóság kérdéskörében egy élhető jövőért. A film Gelencsér András, az Éghajlatváltozás Multidiszciplináris Nemzeti Labor vezetőjének gondolatai köré épül, erőteljes és ijesztő igazságokat mond ki a film, akárcsak az abban szereplő légkörkutató is. A filmben Gelencsér András mellett szerepel Persányi Miklós, korábbi miniszter, Székely János megyés püspök és Ferenczik Brigitta, környezetvédelmi aktivista is. A megszólalók mellett a film bemutatja Jane Goodall és Áder János veszprémi látogatását, a 2023-as Pet Kupát, a 2023-as balatonalmádi Solar Boat versenyt, a Fenntarthatósági Kompetencia Központ munkáját, és a Pannon Egyetem ÉMNL 2023-as klímakonferenciáját is többek között.

A There is no Planet B után, a Planet HOPE főszereplője is Nagy Krisztina, aki mellett megjelenik Hajas Bálint is, aki újságírói tevékenységével göngyölíti fel a klímavédelem kérdéseit. A film zenéjét Elekes Gergő szerezte, az összesen 9 tételből álló soundtrack album 2024. év végén jelenik meg. A film magyarországi díszbemutatójára 2024 októberében kerül sor a FOTON Audiovizuális Centrumban.