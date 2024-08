Az első ötnapos turnusban 15 gyermek vett részt, a másodikbann 12. A résztvevők az ajkai Csodavár és Fekete–Vörösmarty, a halimbai és a nyirádi általános iskolából, valamint az ajkai Szent-Györgyi Technikumból érkeztek.

Vidáman folyt az alkotás a fák alatt Fotó: Mayer Balázs

Az elkészült alkotásokat hazavihették, előtte, augusztus 3-án kiállítást tartottak azokból a halimba művelődési házban. A legjobbakat díjazták is. A díjazásnál a segítőkészség és az aktivitás is szempont volt.

Mayer Balázstól megtudtuk, hogy a képzőművészetet ötvözték a fotózással, valamint megmutatták a gyerekeknek, hogy a modern technikát, az okostelefont, az internetet hogyan tudják segítségül hívni például ötletek gyűjtéséhez.

A táborozók, akik többsége tanév közben művészeti iskolába is jár, sokféle technikával ismerkedtek. Gyakorolták a vászonfestést, a pólóra és tolltartóra festést, a gyöngyfűzést, az agyagozást. Volt tükörfestés, UV-gyanta felhasználásával nyaklánckészítés, ejtőernyős kötélből kulcstartókészítés. A fotózással is megismerkedtek, a fotókat is felhasználták az alkotás során. Kiránduláson növényeket gyűjtöttek, azokat lepréselték és beleépítették az alkotásokba.

A foglalkozások a művelődési ház udvarán zajlottak, szép természeti környezetben, amely szintén inspiráló volt számukra. A lufihajtogatással is megpróbálkoztak, készítettek virágot, kutyát, kardot, majmot. A tábort izgalmasabbá tette, hogy mindennap kisorsoltak egy számot, amelynek tulajdonosa a támogatók által felajánlott ajándékok egyikét nyerte.

A táborozók és szüleik kérdésére a fotós foglalkozások a tanévben is folytatódnak, jövő nyáron pedig ismét tábort szerveznek.