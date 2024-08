Péni Béla 1980-ban kezdett tanítani a zeneiskolában, amelynek akkoriban a tapolcai gimnázium biztosított helyet. Borsányi Gábor igazgató örömmel fogadta a fiatal tanárt és támogatta három évvel később a fúvószenekar alapításának szándékát is. Így jött létre Péni Béla vezetésével 1983-ban a zeneiskola fúvószenekara, amely a kezdeti nehézségeket leküzdve, sok munkával kiváló eredményeket ért el. 2013-ban nívódíjat kapott a Tapolcai Ifjúsági Fúvószenekar a Magyar Fúvószenei és Mazsorett Szövetségtől.

A Magyar Ezüst Érdemkeresztet Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési minisztertől vette át augusztus huszadika alkalmából Péni Béla, a zeneiskola volt igazgatója

Forrás: Tapolcai Járdányi Pál Zeneiskola

Ezzel együtt Péni Béla munkásságát szakmai díjjal is elismerték, a Járdányi Pál Zeneiskola igazgatója, egyben a Tapolcai Ifjúsági Fúvószenekar karnagya, a Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége által adományozott Magyar Művészetoktatásért kitüntetést vehette át 2022-ben. Ezúttal a Magyar Ezüst Érdemkereszttel ismerték el augusztus huszadikán Budapesten. A Tapolcai Járdányi Pál Zeneiskola igazgatói megbízatásától és a Tapolcai Ifjúsági Fúvószenekar karnagyaként is visszavonuló Péni Béla nem szakít végleg a zenével, óraadóként a kürtösök oktatását folytatja a most kezdődő tanévben.