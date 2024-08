Bakonyvári Andor Bakonybélben született és nevelkedett, most is ott él. Ugodon művelődésszervezői szolgálatot látott el 15 évig, ahonnan 2003-ban költözött vissza szülőfalujába, s nemcsak egy szálló irányítását vette át, hanem megszervezte a Bakonybéli Szállásadók Baráti Körét is. Két év múlva átvette a Guzmics Izidor Kulturális és Idegenforgalmi Egyesület vezetését.

Népművelő, kereskedelmi és vendéglátóipari menedzser végzettsége is van, a képesítése során megszerzett tudását Bakonybél idegenforgalmának fellendítése érdekében használta fel. Vallotta, hogy csak az összefogás, az egyéni érdekek mentén létrejövő közös érdekért végzett munka viszi előre a falut, emellett a rendezvények, a település hagyományait bemutató látnivalók és programok fogják vonzani a vendégeket, akik megélhetést és jobb ellátást hoznak hosszú távon az itt élőknek. Így születtek meg olyan, az évek során regionális és országos hírnevet hozó rendezvények, mint a Medvehagymás Napok, a Pityókaparti, a Faünnep, a tőzikés túra és a víz világnapi túra. Ő kezdeményezte a mészégető rekonstrukcióját, a Kisvasút Emlékhely kialakítását, a Magnólia liget megszületését, a Bakonybél 1000 felirat létrehozását az egyesület tagjainak közreműködésével. Elindította a nyugdíjasklubot, felkarolta a virágosítók munkáját. Pályázatok írásával komoly pénzeket hozott a különböző programok megvalósításához. Mindvégig fontosnak tartotta az önkormányzattal való együttműködést, 2006 és 2010 között a képviselő-testület tagja is volt. Célirányos és határozott vezetésének köszönhető, hogy az idén 25 éves Guzmics egyesület az elmúlt húsz esztendőben töretlenül végezte munkáját. A szó legjobb értelmében lokálpatrióta, aki az összefogásban, az együttműködésben, a közösség erejében látja a falu jövőjét.

Bakonyvári Andor

Fotó: önkormányzat

A Bakonybélért Emlékérem mellett a község önkormányzata díszoklevelet adományozott ezúttal is azoknak, akik önként vállalt közösségi munkájukkal, átlagon felüli teljesítménnyel szolgálják a települést, illetve annak lakóit. Ennek elismerésére alapította és adja át évről évre a díszokleveleket. Idén három bakonybéli lakos jutalmazására érkezett felterjesztés, akiknek szintén Márkus Zoltán polgármester adta át az elismerést.