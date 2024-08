Olvasóink jelezték szerkesztőségünknek, hogy Zircen a város központjában, az apátsággal szembeni, Rákóczi téri forgalmas buszmegállóknál – ahol jóval több utas száll le és fel a helyközi járatokra, mint a város szélén lévő autóbusz-állomáson – augusztus 1-től megszűnt a bérletvásárlási lehetőség. Korábban itt a hónap első napjaiban lehetett bérletet venni, akkor ide települt át a jegypénztáros az állomásról. Most már csak a zirci autóbusz-állomáson működik a jegypénztár, de olvasóink jelzése, tapasztalatai szerint jóval rövidebb nyitvatartási időben, mint korábban. Most már csak munkanapokon van nyitva, hétvégén nem, és hétköznapokon is csak 14.30-ig, nem 18 óráig. Ez így sok munkába járónak nem megfelelő.

Zircen a Rákóczi téri helyközi buszmegállók igazán forgalmasak, számos járat, utas megfordul itt naponta. Itt lehetett korábban hó elején buszbérletet venni

Fotó: Rimányi Zita/Napló

A Volánbusz Zrt.-től kértünk tájékoztatást a zirci jegy- és bérletvásárlási lehetőségek kapcsán. Inkább azt javasolják utasaiknak, hogy a buszon vásároljanak bérletet? Esetleg a neten? A buszon viszont olvasóink információi szerint nem kaphatnak számlát, pedig azt sokaktól kérik a munkaadók a bérlet árának elszámolása okán. Tényleg így van? Mi indokolta a változást? – kérdeztük a szolgáltatótól.

Az utasok között fiatalok, idősebbek is vannak, egyelőre nem mindenkinek a digitális jegyvásárlás jelenti a könnyebb megoldást, akkor sem, ha mindenképp ez a jövő

Fotó: Rimányi Zita/Napló

,,Az értékesítési csatornák kiterjesztését követően felülvizsgáltuk pénztáraink forgalmát, és ennek figyelembevételével racionalizáltuk a nyitvatartási időket. A zirci autóbusz-állomáson munkanapokon 5.30 és 12 óra, illetve 12.45 és 14.30 között tart nyitva az elővételi pénztár. Jegyet vagy bérletet személyesen vagy online is lehet váltani. Személyesen az autóbusz-vezetőknél, értékesítőpartnereinknél, a Volánbusz és a MÁV–Start pénztáraiban, postán vagy a Volánbusz automatáiban van rá lehetőség. Idén őszig valamennyi helyközi járatunkra POS-terminált telepítünk, így a készpénzes mellett a bankkártyás fizetési lehetőség is biztosított a fedélzeten. Az autóbuszon történő menetjegy- vagy bérletvásárlás alkalmával autóbusz-vezetőink a fedélzeti jegykiadó gépből adják ki a számlát az utas kérésére. Online vásárlás során utasaink bérletüket, menetjegyüket és az augusztus 5-től bevezetett helyjegyet a MÁV-appban (okostelefonos alkalmazás, applikáció – a szerk.) és a jegy.mav.hu oldalon vásárolhatják meg" – áll a lapunkhoz eljuttatott közleményben.