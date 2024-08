Természetesen a Balatonnál szintén érezhető volt az ideológiai és identitásbéli váltás, e napok meglehetősen sematikussá alakultak át. Egyes elemeket megőriztek: a Balaton-átúszások hagyományát továbbvitték. 1948 és 1967 között a Siófok és Füred között megrendezett versenyt az ünnepnapra időzítették. Az ötvenes évektől az alkotmány ünnepét a Balaton dolgozói termelési és begyűjtési terveik teljesítésével ülték meg, volt felvonulás és ünnepi beszéd a tribünökön, a napot általában sportversenyekkel, majd utcabállal zárták.

Az 1960-as évektől ekkor nyitották meg az egészen szeptember 4-ig tartó Balatoni Heteket, amely kulturális és tudományos rendezvényeket is magában foglalt.

A cél itt is változatlannak bizonyult: nyár végén is legyen vonzó a Balaton.

A harmincas évektől a második világháború időszakáig szokássá vált, hogy ezen nap estéjén – Herczeg Ferenc író kezdeményezésére – reménytüzekkel vagy más néven Szent István tüzeivel emlékeztek államalapító királyunkra: „Akkorra rendszerint elfogy a víz a parti homoknál, szigetecskék háta rajzolódik ki a magyar tenger vizéből. Arra kerülnek a másfél-két ember magasságú máglyák, nádból, hullott fából, rőzséből rakva. Augusztus huszadikán meggyújtják a tüzeket, a fiatalok, az idősebbek esteledvén leülnek a parton. Sütemény, bor is kerül, s mikorra feljő a Hold meg a csillagok, rázendítenek, egymás után szólalnak meg a gyönyörű népdalok. Aki messzebbre néz, láthatja: körben a parton, Fonyód felé, Keszthelynél, a Badacsony alatt mindenütt égnek-lobognak Szent István tüzei.” – olvashatjuk egy korabeli memoárban. Ezzel a méltó hagyománnyal nemcsak az államalapítás emelkedett ünnepére emlékeztek, hanem egyben a nyártól is elköszöntek, de a felgyulladó tüzek az egyes településeket és azok összetartozását is jelképezték. Valódi, lelkesítő és egyben látványos, a balatoni és a nemzeti összefogást szimbolizáló ünneplés volt mindez, amelynek üzenete napjainkban is példaértékű.

Kovács Emőke