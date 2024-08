Tóth Juci külkereskedelmi területről, multicéges világból érkezett a divatszakmába. Döntése sokáig érlelődött, végső elhatározását a koronavírus-járvány is elősegítette. Különböző iskolák, képzések után kezdett el stílus- és színtanácsadással foglalkozni, az egyedi fülbevalók és kiegészítők készítésére fókuszált. – A szín- és stílustanácsadás ritkán szól a színekről, inkább a lélekről, fogalmazott. –Főként az a kérdés, a nő miért, illetve ki miatt nem látja magát szépnek. Ezeket a helyzeteket szemlélem holisztikusan, nem lehet csak a külsőségekkel foglalkozni. Törődni kell a lélekkel, a személyiséggel, az élethelyzettel, így másról is szólhat a közös munka, mint egy ruháról vagy ékszerről. Nagyon fontos, hogy a nők megtanulják magukat szeretni, elfogadni, ebben tudunk nekik segíteni azzal, hogy beszélgetünk velük, így az énidő feltöltődés lesz számukra – fogalmazott. A két vendég aláhúzta, a mostaninál sokkal több bál, társasági esemény, program kellene, ahol a nők megjelenhetnek, kiteljesedhetnek. Örvendetesnek tartják, hogy a magyar nők egyre merészebbek a ruházkodásban, de még mindig nagyon messze állnak a spanyol, a francia és az olasz nőktől. Elhangzott még, az egyedi ruhakészítés a fenntarthatóságot is elősegíti. Ha valaki megtalálta a neki való színt, fazont, stílust, akkor nem állnak otthon hegyekben azok a ruhák, amelyeket soha nem vesznek fel. A rendezvény workshoppal ért véget, a tervezők segítségével alkothattak egyedi kiegészítőket a jelenlévők, illetve megtekinthették a helyi termékekből készített kiállítást is. A rendezvényt a Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület támogatta.

A Vácisz 2007 szeptemberében alakult. Tagjai között balatonfűzfői vállalkozások, egyesületek, klubok és magánszemélyek is megtalálhatóak. Legfőbb céljuk, hogy még élhetőbb legyen a város, szándékuk a vállalkozások érdekképviselete, a hagyományok felkutatása, megőrzése, a fiatalabb generációk oktatása, a környezetre és az egészségvédelemre való figyelemfelhívás. E célok megvalósításáért együttműködnek az önkormányzattal és a településen lévő civil szervezetekkel.