– Ha az elmúlt három évet veszem alapul, nehéz időszakon van túl a turizmus, koronavírus-járvány, energiaválság nehezítette az életünket, ezeknek még most is vannak tapasztalható negatív hatásai. Úgy látom, hogy az emberek vásárlóereje csökkent, ettől függetlenül igyekszünk mindent megtenni, sokszor erőn felül is, hogy méltó körülmények között fogadjuk a vendégeket. Elkészült a napelemparkunk, saját erőből felújítottuk a strand ülőmedencéjét, a Minihotel is egyre látogatottabb. Itt persze nem állunk meg, rengeteg tervünk van, szeretnénk például egy kutat fúrni, mely a vízellátottságunkat biztosítaná, elkészült egy tó látványterve, mely fürdőzésre is alkalmas lehet, régi vágyam egy pihenőtér megvalósítása, ez ügyben is tettünk már lépéseket – tájékoztatott az igazgató.

Kovács Csilla (középen) lett a Várkertfürdő szépe a születésnapon

Fotó: Huszár Hajnal

Győri lány lett a legszebb

Kora este következett a születésnap elmaradhatatlan programeleme, a Várkertfürdő Szépe megválasztása, ahol a szépségversenyre jelentkező gyönyörű hölgyek különböző szettekben kápráztatták el a közönséget. Az ötfős mezőnyből a korona végül Kovács Csilla fejére került. Mint megtudtuk, a 25 éves győri hölgy számára nem volt ismeretlen a verseny, hiszen a tavalyi szépségversenyen az első udvarhölgynek választották.