A templomban reggel Sándor Mihály atya szentmiséjét hallgatták a hívek. Délután. mint 2002 óta minden évben a művelődési ház előtti téren zajlottak a programok amelyet Pék Attila önkormányzati képviselő és a Gyepesi Örökségünk Egyesület tagjai szerveztek Ajka Város Önkormányzata és az egyesület támogatásával. A délutánon nem hiányozhatott az ugráló, a körhinta, a városnéző kisvonat is utasokkal tele rótta a köröket. A színpad előtti nézőtéren a meleg ellenére is egyre többen voltak. Áment Márton, a Gyepesi Örökségünk Egyesület elnöke köszöntőjében az ünnep eredetéről szólva elmondta, hogy Gyepesen 1761-ben szentelték fel Nagyboldogasszony tiszteletére a templomot, azóta ünnep ez a nap. Pék Attila az önkormányzat nevében köszöntötte a helyieket és a hazalátogató vendégeket. A köszöntőket követően Pékné Nyírő Anita szenior örömtáncosai mutatkoztak be, majd az Orfeum operett musical társulat tagjai léptek színpadra. A bálban Pék Attila és Pékné Nyírő Anita zenélt.