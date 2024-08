Az első Civil pikniknek a sümegi palotakert ad otthont augusztus 24-én, szombaton 17 órától. A program jó lehetőséget kínál a helyi civil szervezetek bemutatkozására, ami a szervezők reményei szerint összehozza a város lakóit. A szervezők, így a Kisfaludy Sándor Művelődési Központ, a Sümeg VSE, a Sümegi Tűzoltók és Sümeg Város Fúvószenekara közös közleményben hívták fel a helyi civil szervezetek figyelmét a lehetőségre, ahol bemutathatják tevékenységeiket, céljaikat, és akár új támogatókat, tagokat is toborozhatnak. A résztvevők ezenkívül is színes és változatos programra számíthatnak ezen a napon. A palotakert festői környezetében interaktív bemutatók, játékok, kézműves-foglalkozások, zenei előadások és éjszakai mozipiknik várja az érdeklődőket. Az esemény célja nemcsak a szervezetek támogatása, hanem a város lakói közötti kapcsolatok erősítése is. A Civil piknik remek alkalom arra, hogy a sümegiek jobban megismerjék közösségük aktív szereplőit, és együtt ünnepeljék a közösségi élet sokszínűségét, gazdagságát.