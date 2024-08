Kijelentette azt is: manapság is élnek köztünk olyanok, akiket méltán lehet emlegetni ezen veszprémi nagyok sorában. A mai ünnep fényét pedig tovább emeli az, hogy Veszprém sosem volt rest elismerni és tisztelegni azok előtt, akik vitathatatlanul a város és a térség előmenetelének szentelték idejüket, munkásságukat és intellektusukat. Navracsics Tibor pontosan ezekkel az erényekkel van felvértezve. Ovádi Péter beszélt arról is, hogy az építkezés korát éljük Magyarországon és Veszprémben.

– Egy kicsit mindannyian lehetünk Szent Istvánok. Pedig nem kell véres harcokba vonulnunk, nem kell nemzetségekkel szembeszállnunk, vagy vállunkra venni egy egész ország sorsát. Csupán elég, ha magunkévá tesszük azt a hitet, reményt, bátorságot, amit államalapítónk képviselt. Ha keresztényi szeretetben tekintünk másokra, de leginkább egymásra, és hisszük, hogy most véghez vitt tetteinknek az ezer év múlva is virágzó Magyarországra is lesz hatása – vélekedett.

Fáradhatatlan munkával

A laudációból kiderült: Navracsics Tibor Veszprémben született, a Lovassy László Gimnáziumban érettségizett 1984-ben, majd az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán szerezte meg jogi diplomáját. Veszprémben kezdett dolgozni bírósági fogalmazóként, majd egyetemi felkéréseknek eleget téve oktatói tevékenységet folytatott. Munkája többnyire Budapesthez kötötte, azonban mindig megragadta az alkalmat, hogy szülővárosába visszatérhessen. 2010-ben és 2014-ben is Veszprém országgyűlési képviselőjévé választották, továbbá 2010–2014 között pedig közigazgatási és igazságügyi miniszter, valamint miniszterelnök-helyettes volt, a 2014–2019 közötti ciklusban oktatásért, kultúráért, ifjúságért és sportért felelős biztosként dolgozott az Európai Bizottságban, majd 2019. december 1-jétől ismét Veszprémé lett a főszerep, a Veszprém–Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa programért felelős kormánybiztos pozíciót töltötte be.

Kormánybiztosként végzett munkájának köszönhetően Veszprém központtal egyedi, regionális szintű összefogással, identitáserősítő programsorozattal mutathattuk meg Európa felé is városunk és a térség kulturális gazdagságát és szépségét.

Veszprémért és a veszprémiekért folytatott elhivatott munkája jóvoltából 2023 óta Európa és a világ megkülönböztetett figyelmét élvezheti városunk, az EKF-évad sikerével bevéstük Veszprém nevét nem csupán az ország és Közép-Európa, hanem egész Európa XXI. századi történelmébe.

A hosszú évek fáradhatatlan munkája meghozta gyümölcsét: Veszprém sikerrel állta meg helyét a Bakony és a Balaton ölelésében kulturális, turisztikai, gazdasági és kreatívipari szempontból egyaránt. 2023-ban több mint 3500 esemény valósult meg 116 település összefogásával. Elhangzott: Navracsics Tibor közéleti tevékenysége töretlenül kimagasló. 2022-2023-ban területfejlesztési miniszterként, jelenleg pedig közigazgatási és területfejlesztési miniszterként dolgozik.