Minden fürdőruhára, amit Németh Hajnal Aurora tervezett, magyar hímzésminták kerültek. Rábaközi, kalocsai és más hímzések virágai. Ráadásul egyesével gyöngyöket, flittereket varrt fel rájuk a divat- és ékszertervező. Már többször meghökkentette a divat és a népi viseletek iránt rajongókat is, ugyanis hordhatóvá teszi korunk és dédanyáink viseleteinek vegyítését. Már többször írtunk erről.

Divatbemutató a Balatonon – Hímzett, gyöngyös fürdőruhákban fotózták a modelleket egy vitorláson

Forrás: Aurora FolkGlamour

Ezúttal modelljeivel egy vitorlásra szállt fel Bartha Sándor hajóskapitánynak köszönhetően. A Balaton közepén készültek csodás fotók a különleges fürdőruhákról, és azokat rögtön ki is próbálták a modellek, beugrottak bennük a tóba. Úszásra is alkalmasak. Még úgy is, hogy közben a hölgyek mind virágos pártákat viseltek.