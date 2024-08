Ünnepi köszöntőjében Csabai Tibor grafikusművész, az Ajkai Grafikai Műhely vezetője kijelentette, hogy Szent István király uralkodása és az államalapítás az egyik legfontosabb mozzanat nemzetünk történetében. Szent István Magyarország első királya, akit 1000-ben koronáztak meg, nemcsak az ország alapítója volt, hanem a keresztény hitre való áttérés vezetője is. Az ő vezetése és bölcsessége nélkül nem létezne az a nemzet, amelyre ma mindnyájan büszkék lehetünk. István király szilárd alapokat fektetett le, amelyre a mai Magyarország épül. Az ő munkássága, öröksége ma is meghatározza nemzeti identitásunkat és összetartozásunkat. Augusztus 20-a nemcsak a múlt ünneplése, hanem a jelen és a jövő iránti elkötelezettségünk megerősítése. Ez a nap emlékeztet minket arra, hogy összetartozunk, és hogy közös értékeinkre és hagyományainkra mindig büszkék lehetünk. A legfontosabb nemzeti érték ma kultúránk, hagyományaink és hazafiságunk, amely ezer éve beleivódott Európa történetébe, de meg is különbözteti attól. A kultúra az, ami összeköti a múltat a jelennel és a jövővel. Nyelvünk, irodalmunk, népdalkincsünk, hagyományaink, hitünk, művészetünk, épített örökségünk, tájkultúránk, közösségi emlékezetünk az, ami magyarrá tesz bennünket. Hatalmas kincs ez, ami a hétköznapokban talán nem magától értetődő, fogalmazott Csabai Tibor.

Schwartz Béla polgármester szegte meg az új kenyeret Fotó: Gyarmati László

Schwartz Béla polgármester az új kenyér megszegése előtt elmondta, hogy magyar kenyér magyar búzából. Az ország búzatermése nem rossz, sikértartalma is megfelelő. Akinek jut kenyér mindig gondoljon arra, akinek nem jut, és aki megteheti, juttasson másoknak a kenyérből. A polgármester bejelentette, hogy Ajka nem tart tüzijátékot.