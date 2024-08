Erről beszélt a Nyirádi Erzsébet Királyné Általános Iskola korszerűsített Dr. Szalai Miklós Tagintézménye projektzáró és tanévnyitó eseményén Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter.

Fotó: Nagy Lajos/Napló

– A községet az különbözteti meg sok más településtől, hogy a nemzedékek közötti közösség több száz évre tekinthet vissza. Az elmúlt ötven-hatvan évben egy különösen erős és összetartó közösség gyarapodott itt, amelynek olyan közös szellemiség jelenti az alapját, amely az itteni hagyományokra alapozva az óvodától kezdve a felnőttkorig meghatározza az itt élők önazonosságát. A most iskolába lépők éppúgy, mint a végzősök és a pedagógusok, jól tudják, hogy melyek Halimbának azok a sajátosságai, amelyek a világ sok más településétől megkülönböztetik. Ez a megújuló iskola ehhez nagyszerű keretet ad, hiszen nem csupán oktatási intézmény, hanem a falu közössége, ahol találkozhatnak idősek és fiatalok, és az otthon mellett a második legfontosabb élményt adó és jellemet formáló helye a közösségnek. Az Európai Unió lehetővé tette, hogy ez az iskola 175 millió forintból megújuljon. Ez igazolja, hogy érdemes volt tárgyalni az Európai Bizottsággal azért, hogy Magyarország hozzáférhessen a hazánkat megillető forrásokhoz. Már akkor is tudtuk, hogy ezeket jól fogjuk használni. Ezek a beruházások nem csak a jelen, hanem a jövő Európájának is egy nagyon fontos helyi oszlopává is válnak – mondta a miniszter.

Egyházi Andrea, a Pápai Tankerületi Központ igazgatója szerint Halimba önkormányzatának az iskola iránti elkötelezettségét bizonyítja, hogy az önkormányzati épületek korszerűsítésére nyert támogatást az iskolára fordították. – Pedig a várható megtakarítás nem közvetlenül az önkormányzat költségvetését, de annál inkább a település értéktárát, mindannyiunk hétköznapjait, ünnepeit gazdagíthatja. Az iskolában a környező települések diákjai tanulnak, ezt a tanévet 138 kisdiák kezdi meg, és a számuk várhatóan emelkedik a következő években. A fejlesztéssel az iskola környezete is megszépült, így biztosított a tanulók korunk szakmai elvárásainak megfelelő oktatása, nevelése. Korszerű körülmények között szerezhetik meg azt a tudást, amely birtokában eséllyel indulnak a városi középiskolákba. A kulturált környezet másrészt rendet teremt a gyerekek lelkében is, ami napjainkban legalább olyan fontos – mondta az igazgató. Hozzátette, hogy a köznevelési intézmények hozzájárulnak a települések népességmegtartó képességéhez, az identitástudat erősítéséhez, formálják a település demográfiai képét.