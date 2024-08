Az Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Káptalanfán című pályázati projekt Magyarország Kormánya és az Európai Unió közös finanszírozásából mintegy 100 millió forintos, vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A két érintett épület vajában három, hiszen az óvodának otthont adó épületben egy külön bejáratú szolgálati lakás is helyet kapott korábban. Az elmúlt években részlegesen már felújított épületek energiahatékonysági szempontú továbbfejlesztéséhez már jó ideje kereste az önkormányzat a forrást. A beruházásnak köszönhetően megvalósul az épületek homlokzati falainak hőszigetelése polisztirol hőszigetelő rendszer alkalmazásával, az épületek továbbá XPS lábazati hőszigetélést is kapnak. Leszigetelik a padlásfödémeket is, a meglévő szigetelés állapotától függően annak megtartásával vagy elbontásával.

A hivatal épületébe a faapríték tüzelésű kazán mellé új, kondenzációs gázkazán kerül fordulatszám szabályozású szivattyúkkal ellátva. A szolgálati lakás elavult fűtésrendszere és melegvízellátása pedig programozható fűtésszabályozással ellátott, új, kondenzációs gázkazán beépítésével, valamint helyiségenként szabályozható acéllemez lapradiátorokkal újul meg. Mindhárom épület, épületrész villamosenergia-fogyasztásának csökkentését az adott épület energiaigényének megfelelően optimalizált teljesítményű napelemes rendszer telepítésével oldják meg a szakemberek. A minőségibb szolgáltatások és élhetőbb körülmények megteremtése révén az épületeket használók komfortérzete jelentősen javul majd Káptalanfán.