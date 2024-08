– Abszolút rendben van a tankönyvellátás – jelentette ki Horváth Szilárd, a Deák Ferenc Általános Iskola igazgatója. – Mindig megjön időben, most is több mint két hét van még a tanévkezdésig. Kisebb személyi változások a gyerekek között is előfordulnak, hiszen vannak, akik elköltöznek, vagy éppen ide költöznek, és ezeket pótrendelésben kell ilyenkor leadni.

Horváth Szilárd, a Deák Ferenc Általános Iskola igazgatója szokás szerint ott volt a tankönyvek átvételénél

Megtudtuk, az iskola nem volt zárva az elmúlt időszakban sem, hiszen a város nyári napközis táborának az intézmény adott otthont július elejétől augusztus elejéig. Ugyanakkor folytatódtak a karbantartási feladatok a termek festésével, de van tanterem, ami új burkolatot kapott, és kisebb javítások is zajlottak. Mindezek mellett a közelmúltban csaknem befejeződött a nyílászárók felújítása, a reluxák, az árnyékolástechnika elhelyezése van még hátra, ami augusztus végén fog megvalósulni.

– Gyakorlatilag nem változik az elmúlt tanévhez képest az adatsor: 25 tanulócsoport kezdi meg majd a munkát szeptember elsejétől 12 alsós és 13 felső tagozatos osztályban – jelentette ki Horváth Szilárd. – A diákok száma 620 környékén mozog. Felkészülten várja a gyerekeket, pedagógusokat az iskola, reméljük, a diákok is az új tanév kezdetét – tette hozzá az igazgató.

Lesz feladat

Kiderült az is, hogy a tantestületben nincsenek változások, teljes mértékben el tudja látni a Deák iskola megfelelő szakos pedagógusokkal azokat az órákat, amelyeket el kell, hogy lássanak. Korábban ugyan voltak évek, amikor nagyobb mozgás volt a nyugdíjazások miatt,ám ez most csendesebb és nyugodtabb, nagy változások nem várhatóak. Az igazgató elárulta, vannak visszatanító nyugdíjas kollégák, és olyan fiatal pedagógusok, akik egy-két éve kezdték a pályát, ezért szerinte életkorban és szakmai szempontból is jó összetételű közösség tanítja majd a gyerekeket.