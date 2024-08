– Öröm látni, hogy sokan visszatérő vendégként érkeznek – fogalmazott Simicskó István. A Honvédelmi Sportszövetség elnöke hozzátette, hetente turnusonként 3000 gyermek érkezik a táborba. A gyermekeket rengeteg élmény várja, mint például sárkányhajózás, lövészet, szimulátorok. A táborozás nagy élmény mindannyiuk számára.

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

A szónok elmondta, hogy szerdánként tíz héten át a Hősök napja programsorozaton azok mutatkoznak be, akik a közösséget védelmezik, a magyar nemzetet szolgálják; mindez jelentős lehet a fiatalok pályaválasztásánál is, hiszen megismerhetik a megjelentek munkáját, életét. – Nagy öröm számunkra, hogy 2012 óta egymillió 400 ezer táborozó vett részt az Erzsébet-táborok tartalmas programjaiban, amely nagyon komoly kormányzati segítség. A munkát folytatni kell – fogalmazott az elnök, majd sikertörténetnek nevezte a táborokat. A sikerekhez hozzáteszi részét az általa vezetett sportszövetség is, mely 2017-ben alakult, és 560 tagszervezettel működik. Több mint 200 ezer emberhez érnek el programjaikkal, öt honvédelmi sportközpontot működtetnek, ahol táboroztatnak. – Örülünk annak, hogy a táboroztatással tehetünk gyermekeinkért, akik kulturált körülmények között pihenhetnek – hangsúlyozta.