Gombócfesztivál Bakonynánán

A bakonynánai Gombócfesztivál mindig távolabbról is több látogatót vonz a kis bakonyi faluba, amelynek környékén különleges élmény a túrázás. Le lehet mozogni a gombócot, amiből híres fesztiváljukra a helyiek több ezret készítenek. Többféle töltelékkel, különböző szószokkal, többnyire a hagyományok szerint. Ám a gyerekek kedvéért még nutellás töltelékkel is készül sváb krumplis gombóc Nánán.

Az idei fesztivált augusztus 17-én, szombaton tartják meg. Délelőtt főzőverseny lesz a sportpályán. Délután 14 órakor tartják a megnyitót, és ezután fellépők váltják egymást a színpadon, és ekkor kezdődik el a gombóckóstolás is, amit nem érdemes kihagyni. Közben sváb dallamokat hallgathatunk, gyerekműsorokat követhetünk és mulatós show-t élvezhetünk. Nagy Feró 21.30-tól, a Groovehouse 22.30-tól ad műsort, majd diszkó lesz hajnalig.

A nánai gombócot lehet édesen is fogyasztani, például mákba hempergetve

Fotó: Rimányi Zita/Napló

Krumpliszüreti fesztivál az Apostollal és a Sógorokkal

A XXI. Bakonyi Krumpliszüreti és Művészeti Fesztivált az olaszfalui sportpályán szeptember 7-én, szombaton tartják meg. A főzőverseny és a focikupa 10 órakor kezdődik. A megnyitó 14 órakor lesz, majd krumplis ételeket lehet megkóstolni. Az Apostol együttes 16 órától lép fel, a Ritmus Tánc- és Mozgásművészeti Egyesület 17 órától, a Sógorok 19.45-től. Játéklehetőségek várják a gyerekeket és óriásbuborékshow, a felnőtteket 20.30-tól retró diszkó.

Az olaszfalui sváb gombóc kicsit másképp készül, mint a nánai, de a helyiek itt is nagy mennyiségben megfőzik híres fesztiváljukra, még óriási krumplinyomójuk is van hozzá. A kóstolást ebben a faluban sem érdemes kihagyni, a gombócot felszeletelve még meg is pirítják, és itt is adnak van hozzá édes és sós szószt is. Ki hogyan szereti.

A bakonyi sváb gombócok többféle recept alapján készülhetnek, és sokféle ízesítéssel, körítéssel tálalják azokat

Fotó: Rimányi Zita/Napló

Bakonyi ízek

Igaz, hogy a bakonyi kisváros negyven évvel ezelőtti várossá válásának évfordulója alkalmából meghirdetett főzőverseny fő témája a pörkölt, de itt is igazi bakonyi ízekre számíthatunk augusztus végén, s nemrégiben Porván a Hungarikumfesztiválon és a Zirci Folk német nemzetiségi napján is érdemes volt a helyiek gasztrotudását tesztelni kóstolással.