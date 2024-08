Ünnepi beszédében Táborosi László polgármester külön köszöntötte a visszatérő elszármazottakat.

- A legfontosabb közös bennünk, hogy uzsaiak vagyunk, közös gyökerekkel. Az elmúlt években jellemző összefogás nagy mértékben hozzájárult az elért eredményekhez, boldogulásunk kulcsa a saját kezünkben van. Ha valamit hozzátesz saját képessége szerint, ahogy tették is egyre többen az elmúlt időszakban, nagyon is élhető falu jön létre. Az ilyen kis településen nagy szükség van az összefogásra, arra, hogy a fiataloknak, gyerekeknek jó példát mutassunk, szerethető környezetet teremtsünk számukra, hogy bármerre is vesse őket a sors gyökereit ide kössék őket. De közben az idősek korosztályáról sem szabad megfeledkezni, ők jelentik a valódi kötődést. Uzsának két jelentős, múltra visszanyúló szála van. Az egyik az 1300-as évekig nyúlik vissza, a pálos kolostort alapító családig, Uzsa névadójáig. A másik szál a jelenlegi falu alapítása, amely éppen 75 évvel ezelőtt történt. Mindkét ágra büszkén tekinthetünk vissza, a régmúlt emlékeire támaszkodva építjük jelenünket, tervezzük jövőnket – mondta a polgármester.

Uzsáért kitüntetést vehetett át Vajda Lászlóné, Takácsné Rompos Bernadett alpolgármestertől

Fotó: Tóth B. Zsuzsa/Napló

Hozzátette, hogy a település vezetése folyamatosan a fejlesztésen dolgozik, hogy a falu a hatvanas, hetvenes években betöltött kulturális szintre juthasson, hiszen látható, hogy a kultúrára igény van. Élni kell a lehetőségekkel, ehhez a falu lakóinak hozzájárulása is szükséges, de támogatók is vannak. A polgármester megköszönte a falunap szervezői, támogatói hozzáállását és Takácsné Rompos Bernadett alpolgármesterrel együtt adott át elismeréseket.

A községért végzett munkája elismerésekét kitüntetésben részesült Lenkai István Emilné, Gombás Lászlóné, Cseh Józsefné, Ilowski Istvánné,

Uzsáért kitüntetést vehetett át Dani József és Vajda Lászlóné.

A díszpolgári címet Szántai Imre korábbi polgármester vehette át.

Kovács Károly volt uzsai polgármesternek posztumusz díszpolgári címet adományozott a község vezetése.

A falunapot zenés ébresztő nyitotta, majd a kultúrháznál közös reggeli várt az ünneplőkre. A gyerekeket a vetélkedők kötötték le, arcfestő és lufibohóc kereste a kedvüket, közben a játszótér mellett a főzőcsapatok forgatták a fakanalat, délben pedig háromszázan ebédeltek együtt. A délutáni kulturális programban felléptek a Monostorapáti Nagyikák, a Badacsony-Tördemic Táncegyüttes tagjai, az Al-Ahram Orientációs Tánccsoport látványos táncot lejtett, Halász Rebeka ismert dalokkal érkezett, közben folyamatosan megtelt a község utcáit járó kisvonat.

A napot motoros felvonulás, tombolasorsolás és a Cairó együttes műsora is színesítette, este utcabál és tűzijáték zárta az ünnepet.