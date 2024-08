A fesztivált szervező Weekend Event Kft. szakértők segítségével fenntarthatósági rendszert dolgoz ki, amelynek része a vendéglátás karbonlábnyomának csökkentése, a kerékpáros és közösségi közlekedés támogatása, a helyi vállalkozók preferálása, a zajterhelés mérséklése, valamint a fesztivál környezetre gyakorolt hatását is elemzik. A STRAND fenntarthatósági nagykövete, dr. Buda Lorina, geopolitikai szakértő pedig olyan példákat kíván bemutatni, amelyek minimális erőfeszítést igényelnek, mégis hozzájárulhatnak a közös jövőnk jobbátételéhez.

Augusztus 22. és 24. között Zamárdiban a STRAND Fesztiválon a koncertek mellett a fenntarthatóság is fókuszba kerül.

Fotó: Szervezők

A STRAND Fesztivál szervezői dr. Buda Lorina, geopolitikai szakértő, közgazdász, egyetemi tanárt kérték fel, hogy legyen az esemény fenntarthatósági nagykövete. „A fenntarthatóság egyre inkább a mindennapjaink részévé válik. Az, hogy egy fesztivál is prioritásként kezeli ezt a kérdést, nagyon jól mutatja, hogy életünk minden területére kihatással van. Előadásomban a globális jövőnk előtt álló legégetőbb kérdéseket feszegetem. Ha jobban megértjük mi mindennel kell szembenéznünk, több eséllyel tudunk felelősségteljes életet élni, és a jövőt az ember legjobb céljai felé terelni. Hogy milyenné válik az emberiség a jövőben az a mi mostani döntéseinken múlik. Célom a cselekvésre ösztönzés és nem az ijesztgetés. Olyan példákat szeretnék nektek bemutatni, melyek minimális erőfeszítést igényelnek, mégis sokban hozzájárulnak a közös jövőnk jobbátételéhez” – meséli. Lorina előadása mellett a fesztiválozók a Podcast Teraszon beszélgetést hallgathatnak meg arról is, hogyan befolyásolhatja a klímaváltozás a Balaton jövőjét. Az MCC Klímapolitikai Intézet vezető kutatói, Dr. Zay Balázs és Dr. Kovács Erik bemutatják, milyen hatással van a hőmérséklet-emelkedés és a csapadékmennyiség csökkenése a tó ökoszisztémájára.



A STRAND Fesztivál szervezőinek célja, hogy olyan valós fenntarthatósági rendszert dolgozzanak ki, ami tényleges lépéseket, nem csupán meglobogtatható látszatintézkedéseket jelentenek. Idén egy szakértői csapat több szempontból méri és elemzi a fesztivál környezetre gyakorolt hatását. „Többek között az áram, víz és üzemanyag felhasználást, a szállítási adatokat is vizsgálják. A cél nem az, hogy megnyugtassuk magunkat, hanem pontosan szeretnénk látni, hol van leginkább tennivalónk. Így a jövőben a STRAND Fesztiválra szabottan végezhessünk átalakításokat és tűzhessünk ki fenntarthatósági célokat” – emeli ki Ádám Kata, a fesztivál vezetője.



Már az idei fesztiválon is fontos lépéseket tesznek: vizsgálják, mérik és kidolgozott zajtérkép alapján kardioid hangrendszerek bevezetésével csökkentik a zajterhelést a kritikus pontokon, hogy az a lehető legkevésbé terhelje a környéken lakókat. A tálaló- és csomagolóanyagok kapcsán együttműködnek a Greenstic Europe-pal, akiknek környezetbarát, lebomló kínáló- és csomagolóanyag-kínálatából választhatnak a vendéglátó egységek. Az ételkínálatnál törekednek a minél több és bővebb húsmentes vagy vegán lehetőség megteremtésére, valamint az is prioritás, hogy kevesebb vörös-, több fehérhúst tartalmazó étel kerüljön a kínálatba. Maradékmentés során a fesztivál dolgozói által át nem vett ételeket a helyi családsegítő szolgálat segítségével rászorulóknak juttatják el. Vízpontok telepítésével a stábtagokat és a fesztiválozókat is csapvíz fogyasztására, saját kulacs használatára ösztönzik. Ahol csak lehet, helyi munkaerővel és vállalkozókkal dolgoznak, és még a dekoráció kialakításánál is a fenntarthatóságra törekedtek: a cirkusz tematikát több évre dolgozták ki, hogy a dekorációs elemek hosszú távon újrafelhasználhatóak legyenek.



A STRAND fenntarthatóságai törekvéseinek egyik kiemelt partnere a MOHU. A cég egy tisztább és fenntarthatóbb jövőt épít, a cél, hogy 2040-re a hazai hulladékmennyiség 65 százalékát újrahasznosítsák. A cég meggyőződése, hogy a megfelelően működtetett körforgásos gazdaság megteremtése nemcsak kötelesség, hanem gazdasági lehetőség is Magyarország számára. Ha fogyasztóként körültekintően és szelektíven gyűjtjük a hulladékot, akkor újra és újra tudjuk hasznosítani, így az nem a környezetet szennyezi, hanem új alapanyagként az életünket teszi jobbá és fenntarthatóbbá. A célokat közösen tudjuk elérni, ezért a MOHU kiemelt feladata a lakosság szemléletformálása, edukációja. A STRAND Fesztiválon a MOHU standján ezért a fiataloknak játékosan mutatják be a szelektív hulladékgyűjtés fontosságát és egy izgalmas művészeti eseménnyel is várják az érdeklődőket.