Zakar Zelinda, a nap háziasszonya köszöntőjében elmondta, évről évre egyre többen vannak a beagle-találkozón, ismertette a nap programját, majd átadta a szót Ovádi Péternek. A képviselő kijelentette, Magyarország nem csak állatszerető társadalom, hanem kutyaszerető is. Olyannyira, hogy közel két és félmillió kutyatartó van hazánkban, ezért az állatvédelem egy nagyon fontos téma. Ezért is fontos a kisebb közösségekben is megmozdulni, felszólalni az állatvédelemért.

Fotó: Fülöp Ildikó / Napló

Megemlítette, kormányzati szinten sok mindennel próbálják támogatni az állatvédelmet, felhívják a felelős állattartásra a figyelmet. Sőt, állatvédelmi témahetet, gazdijogsi programot indítottak, ám szerinte civil szervezetek nélkül Magyarországon ma nem működne az állatvédelem.

A beagle fajtamentés elnöke, Lehőcz Róbert ezután arról beszélt, 2009-ben alakult az egyesületük, azóta töretlenül dolgoznak. A beagle-öket kísérleti kutyaként használják az egész világon. Úgy fogalmazott: egyszerű körülményeket igénylő kutya, nincsenek allűrjei, kis helyen elfér, nagyon masszív a testfelépítése, a génállománya tökéletes.