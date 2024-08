Mógor-Schmidt Katalin, az egyesület elnöke elmondta, mozgalmas volt az idei nyaruk, mely már májusban elkezdődött, ugyanis több olyan településen is felléptek, ahol korábban még sohasem játszottak.

Telt házas koncertet adott Pápa Város Fúvószenekara

Fotó: Haraszti Gábor

– Idén nem volt pihenője a zenekarnak, egyebek mellett Krakkóba is ellátogattunk, ami nagyon jól sikerült. Két fellépésünk volt, emellett igyekeztünk, amennyire csak lehet, felfedezni a várost, igazi csapatépítő tréning volt, néhány családtaggal kiegészülve 62-en utaztunk. A nyári műsort az újévi koncert után február környékén kezdtük összeállítani, a repertoárban új dalok és régi közönségkedvencek is helyet kaptak, felcsendültek többek között a The Lord of the Dance táncshow világhírű dallamai, Ennio Morricone klasszikusai vagy épp Sting dala, az Englishman in New York – tájékoztatott az egyesület vezetője.

A fúvószenekar műsorában új és régi közönségkedvencek is helyet kaptak

Fotó: Haraszti Gábor

2004 óta minden évben két díjat ad át a zenekar. Az egyik Pápa Város Fúvószenekarának örökös tagja, a másik Pápa Város Fúvószenekarának tiszteletbeli tagja díj. Idén sem volt ez másképp, az örökös tag címet Pölöskei András kapta.

– Bár a munkámmal és vállalkozásommal járó feladatokat nehéz meghatározott időkeretek közé szorítani, a péntek esti próba és a zenekari fellépések mégis 18 éve prioritást élveznek. Sok minden történt velünk ez idő alatt, említhetnénk az új próbatermet, a karnagyok változását, a mindig jó hangulatú külföldi fellépéseket és utazásokat, a kisebb nyári koncertek, vagy az újévi fúvósshow előtti izgalmakat. Jó érzés pápai fúvósnak lenni, és együtt zenélni régi és új ismerősökkel, rutinos zenészekkel és a legfiatalabb generációkkal, köztük immár az unokaöcsémmel is. Kívánom mindannyiunknak, hogy sokáig folytathassuk – mondta a kitüntetett.

2024-ben Pápa Város Fúvószenekarának tiszteletbeli tagja címet a Symbol Kft. kapta. A cég tíz éve igyekszik a fúvósok által megálmodott gondolatokat, ötleteket megvalósítani. A kft. elsődlegesen a zenekar megjelenésében, arculati elemeinek reklámeszközökön való megjelenítésében vállalt szerepet az elmúlt évek során. Így készülhettek el a zenekar tagjain most is látható pólók, pulóverek, a reprezentációhoz kapcsolódó termékek, mint például a toll, táska, bögre, esernyő. A díjat Szabó Adrienn és Horváth Péter vette át.