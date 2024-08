Az első nap ismerkedéssel telt a gólyák számára. A gólyatábor megnyitójára ellátogatott Ovádi Péter országgyűlési képviselő, illetve Abonyi János, a Pannon Egyetem rektora, akik a résztvevőknek kellemes időtöltést és sok sikert kívántak.

Ovádi Péter is köszöntött, sikereket kívánt a gólyák számára

Fotó: Pesthy Márton

Nagy kaland, vetélkedő, ismerkedés, beszélgetés. Barátságok szövődtek a gólyák között

Sikert, merthogy a következő három nap egy nagy kalandról szól, na meg arról, a jelen lévők készen állnak-e életük egyik legnagyobb élményére. – Ebben a három napban ugyanis egy átívelő vetélkedő keretében mérték össze ügyességüket a gólyák, csapatokra osztva – tájékoztatta lapunkat Tudós Gábor, a tábor főszervezője. – Pontokat gyűjtenek ezzel, s vetélkednek az elsőségért.

Nem kérdés, már a tanév előtt elkezdődik az összekovácsolódás

Fotó: Pesthy Márton

Az ügyességi feladatok mellett természetesen az egyetemhez, illetve Veszprémhez kapcsolódó kérdések is szerepeltek – mondta el. A főszervező hozzátette azt is, a gólyatábor legfőbb célja, hogy a leendő pannonos hallgatók megismerjék egymást, beszélgessenek, s már most, a tanév előtt elkezdődjön a barátságok kialakítása. – Minden, az egyetemre felvételt nyert hallgatót meghívtunk, a létszám adott volt, a gólyatáborra történő jelentkezés sorrendje döntötte el, kik érkezhettek ezekre a hatalmas bulikkal, rengeteg szórakozással, hajnalba nyúló beszélgetésekkel, valamint felejthetetlen élményekkel tarkított napokra – tudtuk meg.