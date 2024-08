A rendezvényt Szanyi Szilvia polgármester nyitotta meg, aki a helyiek, nyaralók, érdeklődők mellett a felvidéki Nagycétény testvértelepülés meghívott vendégeit külön köszöntötte. Kiemelte a segítők, önkéntesek, fellépők munkáját, a fesztivál sikerét.

– Az esemény kiemelkedő helyet foglal el a balatonfűzfői közösség szívében, mert a sok finom gombóc mellett hagyományokról, összetartozásról, ünneplésről is szól. Lehetőséget ad megízlelni a helyi mesterszakácsok, háziasszonyok különleges gombóckölteményeit, melynek mindegyike egyedi, akárcsak a közösség minden tagja. A rendezvény az ízek mellett a találkozások, a beszélgetések, a közös élmények fesztiválja is, hiszen emlékeztet bennünket arra, hogy a legapróbb dolgokban is megtaláljuk az örömöt, a boldogságot – mondta el Szanyi Szilvia. Majd Mikle Arnold, Nagycétény alpolgármestere köszöntött minden jelenlévőt, küldöttségük nevében megköszönve a meghívást.

Minden a gombóc körül forgott. Óriási siker, hatalmas közönség a gombócfesztiválon

Fotó: Fülöp Ildikó

Egy inspiráló közösség és számtalan különleges gombóc

Molnár Eszter, a szervező egyesület elnöke egy gyergyói mondást idézett: „Jég eshet, vér folyhat, csak baj ne legyen!” Hozzátette, szerencsére semmilyen veszéllyel nem kell számolni, a fesztivál zavartalanul zajlik. A baj fogalma pedig relatív, néha a legkisebb probléma is megoldhatatlannak tűnik, máskor a komoly bajokon is gond nélkül jutunk túl. – Mi befolyásolja hozzáállásunkat? A körülöttünk lévő közösség, mely sokszor csak egy inspirációval, jelenlétével támogat, így bátrabbak vagyunk. Ilyen közösség hozza létre 2007 óta ezt a rendezvényt, fiatalok és régebb óta fiatalok hónapokig dolgoznak azon, hogy augusztus első szombatján elhangozhasson: guruljanak a gombócok! – mondta el az egyesületi elnök, megköszönve az önkormányzat és a Nemzeti Kulturális Alap támogatását.

Hagyományos és egészen különleges gombócok kerekedtek a fesztiválon

Fotó: Fülöp Ildikó

Az egyesület 2007-ben alakult kimondottan a fesztivál megszervezésére, első elnöke Varjú Lajos volt, azóta évről évre – két év kihagyással – megrendezik az eseményt.

– Délelőtt gyerekprogramokkal kezdődött a fesztivál, később következtek a felnőtteknek szóló programok, mint az Aranygombóc-díj átadása, a helyi, testvértelepülési, környékbeli amatőr csoportok műsora, majd tánczene, este utcabál. A látogatók között a helybeliek mellett sok nyaraló volt jelen – mondta el lapunknak Molnár Eszter, aki kiemelte, a gasztronómia összehozza az embereket, korra, nemre való tekintet nélkül.