Történészekkel, helyi túravezetőkkel, erdészekkel közös túra keretében keresik fel a csoportok a harcok helyszíneit, ahol megemlékeznek az elesettekről, megismerik a kor történelmi hátterét. Az idei emléktúrát augusztus 10–18-a között rendezik meg. A Hatesz már több éve képviselteti magát a rendezvényen, most is így tesznek.

A hajagi egyesület egy csoportja – Rosta Attila, Bácskai Péter és Bácskai Zoltán – egy Úz-völgyi megemlékezésen

Fotó: Hatesz



Bácskai Péter, a Hatesz elnöke lapunknak elmondta, a herendi temetőben nyugvó csíki székely katonák emlékét egy kopjafa őrzi, őket a háború vihara sodorta Herend környékére. A vasútállomáson hősi halált halt katonák emlékét ápolják a helyiek a kopjafával. Azt is hozzáteszi, Herend és Madéfalva ezen esemény révén lett testvértelepülés, melyből több baráti kapcsolat is született. A látogatással ez utóbbit is igyekeznek ápolni.