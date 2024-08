Azzal szoktak vigasztalni, hogy biztosan tudom, mit mondana. Adott helyzetben ő hogyan döntene, mit tenne. Van, amikor egyáltalán nem. Máskor pedig annyira valóságos, annyira közeli, hallom a hangját, a szavait. Tudom, hogy ő is ugyanúgy tenne, ahogy én. Vagy én teszem úgy, ahogy ő tenné. A múltkor is, amikor a csopaki strandnál az autóba beszállt egy középiskolás lány és elvittem őt Füredre, szinte éreztem Anyukám jelenlétét, hallottam a reagálását, a szavait. Tudom, érzem, hogy pontosan így tett volna.

Sokáig nem tudtam elmenni az egykori házba. Rá emlékeztet minden. Fájt, ha csak keresztülhajtottam Alsóörsön, a településen, amit annyira szeretett, ahol olyan jól érezte magát. A telek, amihez annyira ragaszkodott. Folytak a könnyeim, amikor karácsonykor elővettem a régi díszeket, felhúztam a zenélő gömböt, hogy meghallgassam a „Csendes éj”-t, ahogy régen és nem is olyan régen.

Nemcsak ez az örökség. Nem ez az örökség. Nem tárgyak, könyvek, festmények, díszek, ékszerek. Sokkal inkább emlékek. Gondolatok, útmutatások, irányok. Versek, énekek, közös éneklések, utazások. Régi ünnepek, nevetések. Értékrend.

Biztatás, indítás a hit útján. Hit. Ami ajándék.

Most is csak azok az igék szólnak, amik egykor. Akkor és utána. „Ha a halál árnyéka völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy: vessződ és botod megvigasztal engem”. Zsolt 23,4 „Érezzétek és lássátok, hogy jó az Úr! Boldog az az ember, aki hozzá menekül.” Zsolt 34,9 „És íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.” Mt 28,20