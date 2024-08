“Alacsony vételár, azonnal birtokba vehető!Pápateszér csendes utcájában kínálok megvételre egy vegyes falazatú, mindösszesen 76 m2 alapterületű kis családi házat , 462 m2 területtel. Az ingatlan jelenleg egy nagy nappali, szoba, konyha, fürdőszoba helyiségekből áll. Igény szerint nagyon könnyen kialakítható plusz két szoba is. A jelenlegi tulajdonos az ingatlant elkezdte felújítani, melynek keretében új villanyhálózat került kiépítésre, a nyílászárók egy része műanyagra lett cserélve, a tetőszerkezet is felújításra került (lécezés, gerendák), valamint a szoba megfelelő burkolatot kapott.A vételár akár egy babaváró hitelből vagy személyi kölcsönből is finanszírozható! A vételár kifizetése után az ingatlan azonnal birtokba vehető!.“[...]

Pápától nem messze találtunk egy családi házat, amelynek a felújítását ugyan be kell fejezni, de az alacsony vételár miatt talán ez nem okoz akkora nehézséget

