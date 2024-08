Az utak mentén, a cserjések szegélyében gyakran találkozhatunk a szokatlan küllemű héjakút mácsonyával, a növény több példányával. A kétméteres magasságot is meghaladhatja egy-egy mácsonya. Árulkodó neve hallatán akár héjaitató is lehetne, de a kisebb énekesmadarak, ízeltlábúak valóban gyakran használják szomjoltásra az átnőtt levelek mélyedésében összegyűlt vizet. A legelő állatok szúrós, tüskés, serteszőrös jelleme miatt elkerülik a héjakút mácsonyát. Látványos, gallérozó murvalevelei majdnem olyan hosszúak, mint a virágzat, amelynek apró fehéres, rózsaszínes virágain gyakori látogatók a hártyásszárnyú rovarok. A növény száraz virágzatát korábban a posztó borzolására, bolyhosítására használták, emiatt takácsmácsonyának is nevezik – hívta fel a figyelmet az örökszép Bakony egyik különlegességére a zirci Bakonyi Természettudományi Múzeum.

Mintha az égig nőnének – A héjakút mácsonya két méteresnél is nagyobb lehet, úgy magasodik a réten, mint egy őrt álló katona

Fotó: Rimányi Zita/Napló

A héjakút mácsonyán a szúrós levelek egymással átellenben állnak, s a felső levélpárok a tövükön és alsó felük széleikkel összenőttek. Az így létrejött kis medence miatt nevezik a növényt héjakútnak. A benne megálló esővíz változatos élővilágnak ad otthont. Az szintén érdekesség, hogy a szúrós buzogányon az úgynevezett hegyes vacokpelyvák védelmében nyílnak az apró virágok, sorban, alulról fölfelé.

Jól látszik, miért alkalmas itatóedénynek az esővizet összegyűjtő héjakút mácsonya. Szorosan az erős szárak köré fonódnak a levelek tövei

Fotó: Rimányi Zita/Napló

A héjakút mácsonya népies nevei őseink jó megfigyelőképességéről, fantáziájáról tanúskodnak: hívták Vénusz asszony feredőjének, mindenkor szomjúhozó tövises lapunak, bábatüskének és pásztorvesszőnek is. Mi szép magas példányokat fotóztunk Zirc-Szarvaskúton, közvetlenül a dámfarm szomszédságában.