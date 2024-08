Az ünnepélyes alkalmon a főpásztor tartotta a szentmisét. Köszöntőjében hangsúlyozta, imádkozzunk és adjunk hálát a teremtőnek, hogy engedi, szolgálhassuk őt, engedi, hogy közösségben élhessünk, engedi, sőt bátorít minket arra, hogy egymásra figyelve – az épületeink által is – a jövőt tudjuk építeni.

Kontrát Károly országgyűlési képviselő köszöntőjében kiemelte, hogy a város közössége sokat gyarapodott az épületek megújulásával és a harangok szolgálatba állításával, és hangsúlyozta, hogy ez a fejlődés nemcsak anyagi, hanem lelki értelemben is fontos. Beszédében méltatta Szent István király államalapító ünnepének közeledtét, amely államiságunkat, keresztény hitünket és ezeréves magyarságunkat ünnepli. Végül reményét fejezte ki, hogy a közösségépítés folytatódik, és hozzájárul a magyar nemzet fennmaradásához.

Laposa Norbert plébános köszöntőjében háláját fejezte ki az érsekeknek, paptestvéreknek, képviselőknek, vállalkozóknak és a közösség tagjainak a 2017 óta megvalósult fejlesztésekért, és Magyarország kormányának támogatásáért. Kiemelte a plébániaépület teljes felújítását, a templom tetőszerkezetének és villámhárító rendszerének megújítását, valamint az új harangok beszerzését, ami a hívek adományaiból valósult meg.

Külön köszönetet mondott azoknak, akik támogatták ezeket a projekteket, és említést tett a közösség folyamatos gyarapodásáról is.

Végül hálát adott Istennek és Bódi Mária Magdolnának, a hamarosan boldoggá avatandó vértanúnak.

A szentmise kezdete előtt Udvardy György megáldotta az épületeket, majd az új harangokat, amelyeket imádságok között emeltek helyükre a templomtoronyba. A szentmisén az érsek prédikációjában a búzamag törvényének jelentőségét emelte ki, mely Jézus Krisztus tanításában és áldozatában válik érthetővé.

– Ha a búzamag nem esik a földbe és nem pusztul el, nem hoz termést – hangsúlyozta, majd kifejtette, hogy ez a törvény nemcsak a természetben, hanem az emberi életben is megnyilvánul, különösen az áldozatvállalásban. Hozzátette, hogy a szülői áldozatban is ugyanez a dinamika figyelhető meg, hiszen

beletestesül abba a táplálékba, abba a ruhába, abba a szellemi kincsbe, amelyet átad.

A prédikációban Szent Lőrinc diakónus példája is szerepelt, aki vértanúságával a búzamag törvényét testesítette meg. Az érsek emlékeztetett Bódi Mária Magdolna életpéldájára is, aki szüzességi fogadalmát megújítva köteleződött el Krisztus mellett, és áldozatával tanúsította hitét. Az érsek kiemelte, hogy Bódi Mária Magdolna boldoggá avatási eljárása is ebben a törvényben nyeri el értelmét. Talán a búzamag törvénye valósult meg az ő életében – utalt arra, hogy áldozata a közösség javát szolgálta. Az eucharisztia jelentőségére is kitért, amely Bódi Mária Magdolna életében az erő forrása volt, és amelyben "számunkra jelenvalóvá teszi a búzamag törvényét".