Régi bányászeszközök a zirci Pintér-hegyi parkerdőnél, a régi tárnánál

Fotó: Rimányi Zita/Napló

lllés-buli a Bakonyban

Nemrégiben az Illés-klub megint újraéledt Budapesten, negyedévente tartanak találkozókat a rajongók és általában emlékzenekar játssza el ilyenkor az együttes számait. A cseszneki alkalomkor is így lesz, a háromnapos, augusztus 30-tól szeptember 1-ig tartó, nyárvégi programra már több fővárosi klubtag lefoglalta a bakonyi szállását. Pénteken este sötétedés utáni várvezetésen vehetnek részt a cseszneki erődítményben. Aznap és szombaton lovaskocsikázásra, majorlátogatásra, borkóstolásra is lehetőség nyílik. Szombaton délelőtt a falu főterén a rendezvénysátorban a klubtagok összeállítják a koncertekhez szükséges berendezéseket, majd 17 órakor kezdődik a buli. Először a Helikoffer játszik gyerekdalokat, előadja Halász Judit számait is.

A MIEZ, a miskolci Illés-emlékzenekar koncertjének első felében az István, a király rockopera dalai hangzanak el, Kováts Kriszta Jászai Mari-díjas színész, énekes közreműködésével. Aztán a második részben jönnek az Illés legnagyobb slágerei. Egyébként ezzel az emlékzenekarral Bródy János és Szörényi Levente is fel szokott lépni. Vasárnap a klubtagok közös kirándulásra mennek Császárra, Magyarország legnagyobb westernvárosába, HenryxCitybe.