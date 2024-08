A különleges zirci tárlaton trópusi ízeltlábúakat, óriási bogár- és lepkefajokat mutatnak be földrészenként csoportosítva

Forrás: BTM

7. Gombócok ezrével

A bakonynánai Gombócfesztivál mindig távolabbról is több látogatót vonz a kis bakonyi faluba, amelynek környékén különleges élmény a túrázás. Le lehet mozogni a gombócot, amiből híres fesztiváljukra a helyiek több ezret készítenek. Többféle töltelékkel, különböző szószokkal, többnyire a hagyományok szerint. Ám a gyerekek kedvéért még nutellás töltelékkel is készül sváb krumplis gombóc Nánán.

Az idei fesztivált augusztus 17-én, szombaton tartják meg. Délelőtt főzőverseny lesz a sportpályán. Délután 14 órakor tartják a megnyitót, és ezután fellépők váltják egymást a színpadon, és ekkor kezdődik el a gombóckóstolás is, amit nem érdemes kihagyni. Közben sváb dallamokat hallgathatunk, gyerekműsorokat követhetünk és mulatós show-t élvezhetünk. Nagy Feró 21.30-tól, a Groovehouse 22.30-tól ad műsort, majd diszkó lesz hajnalig.