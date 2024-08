A személyes hangvételű válogatás mögött álló nagykövetek – Gianni, Gyurta Dani, Lábas Viki, Marsalkó Dávid, Ördög Nóra, Tilla, Trokán Nóra, Vecsei H. Miklós és a szakmai stáb – mindannyian rajonganak a Balatonért. Az eddigi 90 ajánlatot idén a közönség bevonásával bővítették tovább, a több száz javaslatból 24-et választott ki a nagyköveti csapat. Az új ajánlatokat, amelyek között balatoni arcok, élmények, éttermek, fagyizók, kulturális intézmények és produkciók is szerepelnek, a Balaton ünnepén mutatták be a Strand Fesztiválon, Márta Istvánt pedig életműdíjjal tüntették ki.

A Best of Balaton életműdíjával tüntették ki Márta Istvánt

Fotó: Strand Fesztivál/Rockstars Photographers

A Best of Balaton felvállaltan személyesnek mondható válogatás, amelynek hitelét a mögötte álló nagykövetek adják. Negyedik éve ők azok, akik saját tapasztalataik alapján ajánlanak helyeket, arcokat, ügyeket, illetve pénzért nem megvehető élményeket és pillanatokat a Balaton körül. Mindent, amiért érdemes útra kelni a “magyar tengerhez”. Az eddigi 90 ajánlatot idén a közönség bevonásával 100-ra szerették volna bővíteni, de végül a beérkező több száz ötlet közül tíz helyett huszonnégyet választottak ki.

A Best of Balaton életműdíjával Márta Istvánt tüntették ki: zeneszerző, színházigazgató, fesztiváligazgató, kulturális főtanácsadó, a Magyar Fesztivál Szövetség elnöke és ami a Best of Balaton nagykövetei szemében biztosan a legfontosabb, ő alapította és évtizedeken át vezette a Művészetek Völgye fesztivált.

A Best of Balaton 2024-es új ajánlatai pedig a következők. Az arcok a Balatonon kategóriában Légli Ottó borász, aki 1989-től kezdte építeni saját birtokát a Balatonboglári borvidéken, pincészete és borai azóta számtalan elismerést kaptak. A bor kategória új tagja a BalatonBor, amely egy valódi, organikus, alulról jövő szerveződés. Fő céljuk, hogy a termelők balatoni olaszrizlingjüket, mint BalatonBort tudják értékesíteni. Cukrászdák és fagylaltozók közül Zamárdi 1965 óta működő családi fagyizója a Hirschmann, a zánkai Gyógynövény Fagylalt Műhely, ahol kizárólag természetes alapanyagokból készülnek a fagyik, és a minőségi desszertkínálatot az önazonos vendéglátással összekapcsoló badacsonytomaji La Téne desszertműhely került fel a listára. A vendéglátás kategória új szereplői a siófoki Gustami Traditional Italian Food, akiknek házi tésztából készült focacciája Ördög Nóri szerint a legjobb az országban, a csopaki Buborék, ami egyszerre bringabolt, szervíz és pékség, a Dörgicse fő utcáján lévő családias és rendkívül barátságos Lelkem Kisvendéglő, a balatonszőlősi Picitmás étterem és manufaktúra, akik a fókuszt mindig a vendégmarasztaló vendéglátásra helyezik, szintén a községből a Szőlősi kocsma, ami egyszerre közösségi tér, borbolt és helyi termelők alapanyagaiból készült házias ételeket kínáló gasztrokocsma, míg Balatonföldvárról a Stég Bár, ahol a változatos ételkínálat és a Balaton parti panoráma felejthetetlen párost alkotnak. Események közül a Művészetek Völgye került be az ajánlatok közé: az összművészeti fesztivál három falu, Kapolcs, Taliándörögd és Vigántpetend utcáit, épületeit, intézményeit varázsolja koncerttérré, galériává és színházzá. A Kultúra – Szórakozás kategória új szereplői a budapesti bázisú elektronikus zenei duó, az Analog Balaton, a Balatonakarattyán lévő Peter’s Terasz, ami nappal csendes és barátságos pihenőhely specialty kávéval, finom falatokkal, hétvégenként pedig koncerthelyszínné alakul át, a Bagossy Brothers Company Balaturné 2024, melynek keretében a zenekar öt szakaszra bontva körbetekerte a Balatont és minden etaphoz tartozott egy koncert is, valamint a siófoki Nagystrand hatalmas, fehér homokos partszakaszán elterülő Plázs, ahol minden egy helyen megtalálható, ami egy tökéletes nyaraláshoz szükséges: strand, koncertek, DJ-k és persze a Balaton. A kihagyhatatlan látnivalók listája a Zamárdiban található Kő-hegyi kilátóval bővült, ahonnan nemcsak az északi part látható be Balatonfűzfőtől Badacsonyig, hanem a déli part mögött húzódó somogyi dombok is. A sport kategória a Balaton Bike365-tel bővült, melynek célja, hogy az egész térségre vonatkozóan, átfogóan valósítson meg kerékpáros fejlesztéseket, bevonva a vérkeringésbe partközeli és háttértelepüléseket egyaránt. Ügyek közül a Taste Balatonnal bővült a lista, a tíznapos fesztiválon az éttermek a saját helyükön mutatkoznak be, különleges, csak ebben az időpontban elérhető menüvel és válogatott programokkal.