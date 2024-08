Állatvédelem 46 perce

Invázió – 347 denevért találtak egy veszprémi panelházban a vihar után (képgaléria)

A tapasztalt és gyakorlott denevérkutatókat is meg lehet lepni, és még a tömbházak lakóinak az üres cipősdobozaira is szükség lehet, ha egy népes denevérkolónia lep el egy panelt. Veszprémben az állatvédők egy épületből 347-et gyűjtöttek be.

Mészáros József denevérész szombaton telefonhívást kapott Veszprémből, segítséget kértek tőle egy panelház lakói, mert lépcsőházukba denevérek jutottak be. Akkor még csak tucatnyiról volt szó. A szakember azt javasolta a lakóknak, hogy éjszakára hagyják nyitva az ablakot, akkor kirepülnek. Ezt meg is tették, ám a denevérek maradtak. Talán az esti vihar lehetett az oka. S akkor már egy másik szomszéd, aki szintén telefonált, száz repülő emlősről beszélt. A közönséges törpedenevérek megbújtak a panelházban a csövek mögött, a kábelcsatornákban, a kötődobozokban is

Fotó: Bakonyi Denevérvédelmi Alapítvány Minderről a Bakonyi Denevérvédelmi Alapítvány oldalán számoltak be a szervezet tagja, aki vasárnap a helyszínre ment társaival. „Faunaboxok, létra, endoszkóp kamera, és minden, ami kellhet, bepakoltam a kocsiba és uccu neki a denevéres háznak" – írta, és amikor odaértek, kiderült, hogy legalább kétszáz példányt kell begyűjteniük. „Mindenhol ott voltak a közönséges törpedenevérek. A csövek mögött, a kábelcsatornákban, a kötődobozokban..." Kevés volt a gyűjtődoboz, a szakemberek a lakóktól kértek cipősdobozokat

Fotó: Bakonyi Denevérvédelmi Alapítvány „Jó pár órába telt begyűjteni őket, gyorsan kiderült, hogy kevés a doboz" – folytatódott a beszámoló, és persze a lakók szívesen segítettek azzal, hogy cipősdobozokat ajánlottak fel, amik szintén hamar megteltek. Még a fal mélyebb részeiben is láttak többet. „A végeredmény 347 közönséges törpedenevér begyűjtése, és biztonságos helyre szállítása" – summázta akcióját az alapítvány. Fontos a denevérkolóniák védelme, az alapítvány tagjai mindent megtesznek ezért. A denevérek hasznosak és hírük ellenére ártalmatlanok, másrészt fontos a biodiverzitás, a fajok sokféleségének megőrzése fennmaradásunk érdekében.

Denevéreket költöztettek el a lakótelepről Fotók: Nagy Lajos

