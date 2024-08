A látványos technikai sporteseménynek Hollandia és Monaco után, valamint a szeptemberi németországi és szardíniai futamok előtt adott otthont a Balaton, ami a versenyzők saját bevallása szerint az egyik kedvenc helyszínük – írja weboldalán az egyetem, és lapunk is tudósított az eseményről. Arról is szólnak, hogy a fenntarthatóságot a középpontba helyező mérnökversenyen minden csapat saját fejlesztésű napelemes hajókkal méreti meg magát többféle típusú versenyszámokban. Szlalom, gyorsasági és hosszútávú futamok során derült ki, ki használta ki optimálisan az erőforrásait, a házigazdák javítottak tavalyi eredményükön. A csapatoknak tehát egyensúlyban kell tartaniuk az akkumulátorok kapacitását és a hajójuk működését, miközben megőrzik a csapatszellemet.

A Sparky csapatának tagjai javítottak tavalyi helyezésükön

Fotó: FULOP ILDI

A Pannonosok javítottak Sparkyval

Az idei versenyre dizájnos, igazán a Balatonhoz illő külsőt kapó Sparky és a Pannon Egyetem Solar Boat Team elégedetten, különösebb technikai probléma nélkül, mindössze egyetlen ponttal lemaradva – a másik magyar intézmény, a Budapesti Műszaki Egyetem csapatát megelőzve – a nyolcadik helyen zárta a háromnapos sorozatot. S már pontosan tudják, mit kell fejleszteni a hajón a jövő évi versenysorozatig. – Az történt, amire számítottunk, de meglepődtünk az egyes versenyszámok eredményein. A szlalomversenyen, a top speeden és a match race-en is igen szép eredményt ért el hajónk. Sajnos a délelőtti, hosszú távú versenyek pontszáma duplát ér, ezért ezek az eredmények nem jelentettek akkora előnyt – értékelt a verseny után Medvegy Tibor. A Pannon Solar Boat Team vezetője hozzátette, megbízhatóan, szépen teljesített a hajó, minden versenyszámot befejeztek, büszke a csapatra és a hajóra.

A további fejlesztésekkel kapcsolatban kiemelte, Sparky szárnyassá alakítása az egyik fő cél, itt sokat lehet nyerni energiahatékonyság terén. Az elkötelezett főszponzor egy új szett napelemparkkal ajándékozta meg a csapatot, ezt már most ősszel felhelyezik a hajóra, amely szintén komoly növekedést hoz a hatékonyságban. A költségvetést ugyan csak később tárgyalják, de jövőre szeretnének holland, olasz és németországi versenyeken is részt venni a Pannon Csapattal.

Halász Gergely, a Mérnöki Kar hallgatója volt a verseny hosszútávú-, Tamás Gyula Máté a rövidtávú futamok pilótája. Úgy vélik, nagyon jól teljesített a csapat. Tavaly a hajtás volt a legnagyobb probléma, ezen segített az újratervezés. Bár van még mit dolgozni, hogy ne legyen ennyire farnehéz a hajó, de a hajtás-, és napelemcsere, a teljesítmény optimalizálása jelentősen javíthat pozíciójukon a jövő évi versenysorozatban.