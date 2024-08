Évek óta tartó rossz trend, hogy kihangosítva telefonál nem egy-egy, hanem egyre több honfitársunk. Telefon kézben, arc előtt, és mehet az obégatás. Hogy: ,,Képzeld el, drágám, tegnap este voltunk a koncerten. Olyan sokan voltak. Parkoló sem volt, és drága volt a sör. Igen, a vécé tiszta volt. Milyen számok voltak? Azt nem tudom, mert Terikével beszélgettem..." Semmi kivetnivaló nem lenne mindebben, ha a telefonjába beszélne az illető, emberi hangon, nem ordítva. Az már csak hab a tortán, ha videochaten tolja úgy, hogy mi is benne vagyunk a képben. Még fokozzam? Mert lehet. Ha a cigijét is az arcomba fújja, az valami csodás. Nem, nem játszom a szende szüzet, én is szívtam évekig, de rég letettem, és mára elviselhetetlen a füstje. Mint ahogyan a telefonba kiabáló ember is.